Strelac (horoskopski znak) se često opisuje kao znak koji unosi optimizam, vedrinu i novu energiju u živote ljudi oko sebe. Njegova prirodna potreba za druženjem, avanturom i širenjem pozitivnih misli čini ga osobom uz koju se mnogi osećaju bolje.

Ljudi rođeni u ovom znaku poznati su po tome što umeju da ohrabre druge kada im je teško. Njihov entuzijazam i vera da će stvari krenuti nabolje često mogu da podignu raspoloženje čitavom okruženju. Strelac ne voli da se zadržava u negativnosti, umesto toga, pokušava da pronađe rešenje, novu priliku ili razlog za osmeh.

Za prijatelje i porodicu često predstavlja osobu koja donosi smeh, spontane trenutke i osećaj da život treba živeti punim plućima. Njegova otvorenost i velikodušnost mogu učiniti da se ljudi pored njega osećaju prihvaćeno i cenjeno.

Astrolozi ga često povezuju sa srećom i širenjem dobrih prilika, jer se smatra znakom koji svojim optimizmom inspiriše druge da budu hrabriji i veruju više u sebe.

Naravno, astrologija se zasniva na verovanjima i simbolici, a ne na naučno dokazanim činjenicama, ali mnogi ljudi uživaju u ovakvim opisima kao zabavnom načinu da istraže karakterne osobine znakova.