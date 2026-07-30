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Sa njima su dani lepši, unose vedrinu i sreću u život: Ako za prijatelja i prijateljicu imate osobe rođene u ovom znaku, pravi ste srećnici
Predobro ih je imati za prijatelje.
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