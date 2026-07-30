Ljuska od crnog luka ne mora da završi u otpadu, jer može poslužiti kao prirodno sredstvo za obogaćivanje zemljišta i pomoći biljkama da rastu zdravije i snažnije.

Prema rečima baštovanskih stručnjaka, ljuska crnog luka sadrži sumpor, kalijum i fosfor, minerale koji imaju važnu ulogu u pravilnom rastu i razvoju biljaka. Sumpor ima prirodna antifungalna i antimikrobna svojstva, dok kalijum doprinosi jačanju biljaka i povećava njihovu otpornost na nepovoljne uslove.

Jedan od najjednostavnijih načina da iskoristite ljusku od crnog luka jeste da je dodate u kompost. Tokom razgradnje oslobađa hranljive materije koje obogaćuju zemljište i podstiču zdraviji i bujniji rast biljaka.

Ako nemate kompost, ljusku od crnog luka možete usitniti i plitko zakopati u zemlju oko biljaka. Vremenom će se prirodno razgraditi, obogatiti zemljište i poboljšati njegovu strukturu, dok će biljkama obezbediti dodatne hranljive materije.

Još jedan praktičan način iskorišćavanja ljuske jeste pravljenje malog komposta direktno u zemlji. Dovoljno je da u bašti zakopate staru cediljku ili posudu sa otvorima i u nju odlažete ljuske crnog luka, zajedno sa drugim biljnim ostacima. Zahvaljujući glistama i korisnim mikroorganizmima, ovaj organski materijal će se postepeno razlagati i pretvarati u prirodno đubrivo bogato hranljivim sastojcima.

Osušenu i usitnjenu ljusku od crnog luka možete rasporediti u tankom sloju oko biljaka i koristiti je kao prirodni malč. Na taj način zemljište će duže zadržavati vlagu, dok će se ljuska postepeno razlagati i oslobađati hranljive materije koje doprinose zdravijem rastu biljaka.

Od ljuske crnog luka može se napraviti i prirodno tečno đubrivo. Potrebno je da ljuske potopite u vodu i ostavite da odstoje od 24 do 48 sati. Dobijeni rastvor koristi se za zalivanje biljaka jednom u dve do tri nedelje, čime im se na prirodan način obezbeđuju dodatni minerali, bez upotrebe hemijskih preparata.

Ipak, preporučuje se oprez prilikom primene. Ljusku od crnog luka nije poželjno koristiti u blizini graška, pasulja, ruža i jagoda, jer u tim slučajevima može imati nepovoljan uticaj na rast i razvoj biljaka.

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