Ako vam je dosadilo stalno ribanje polica i fioka u frižideru, postoji jednostavan trik koji može znatno da olakša održavanje. Potrebna vam je samo jedna stvar koju sigurno već imate u kuhinji – papir za pečenje.

Ovaj praktičan savet postao je popularan na društvenim mrežama jer pomaže da se mrvice, sitna prljavština i deo vlage zadrže na zaštitnom sloju, umesto direktno na policama frižidera.

Papir za pečenje kao zaštita za police

Članica jedne Fejsbuk grupe posvećene kuvanju i kućnim trikovima podelila je metodu koju koristi za održavanje frižidera i kuhinjskih ormarića.

Na dno polica i fioka frižidera stavlja list papira za pečenje, koji služi kao zaštitni sloj. Na njemu se zadržavaju mrvice, prosuta hrana i deo vlage, pa površine ostaju čistije mnogo duže.

Kada se papir zaprlja, dovoljno je da ga izvadite i zamenite novim, bez dugotrajnog ribanja.

Preporučuje se da papir isečete tako da odgovara veličini police ili bude tek neznatno veći. Tako ćete ga lako izvući zajedno sa mrvicama, bez dodatnog nereda.

Zašto je papir za pečenje bolji izbor?

Neki koriste papirne ubruse za istu namenu, ali papir za pečenje ima jednu važnu prednost – otporniji je na vlagu.

Zbog toga može duže da ostane na policama frižidera bez cepanja ili natapanja, što ga čini praktičnijim rešenjem.

Ne zamenjuje čišćenje, ali ga znatno olakšava

Iako ovaj trik ne može da zameni redovno pranje frižidera i kuhinjskih ormarića, može značajno da skrati vreme potrebno za održavanje.

Umesto da svaki put ribate police, dovoljno je da povremeno zamenite papir za pečenje i pređete površinu vlažnom krpom. Na taj način frižider će duže ostati uredan, a svakodnevno čišćenje postaće mnogo jednostavnije.

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