Posle klima-uređaja, frižider je verovatno aparat koji najviše radi tokom letnjih vrućina. Iako su moderni frižideri napravljeni tako da podnose visoke temperature, nekoliko čestih grešaka može ih naterati da rade jače nego što je potrebno.
Stručnjaci u nastavku objašnjavaju kako da optimizujete rad frižidera tokom toplog vremena, kako bi radio efikasno, a vaša hrana ostala bezbedno ohlađena.
Greška br. 1: Dozvoljavanje da temperatura postane previsoka
Moderni frižideri i zamrzivači imaju potpunu izolaciju i projektovani su tako da rade i održavaju idealne uslove za skladištenje hrane — čak i kada je u kući toplo.
„Iako može biti primamljivo da podesite uređaj na višu temperaturu kako biste uštedeli na računu za struju, važno je da se pridržavate preporučenih smernica za temperaturu kako bi se očuvala bezbednost hrane“, kaže Ilarija Kastanjoli, trener za proizvode u kompaniji ,,SMEG USA" za sajt Martha Stewart.
Najveća greška kada je u pitanju bezbednost jeste dozvoliti da temperatura u frižideru pređe 4,4 stepena Celzijusa. „Bakterije se mogu brzo razmnožavati čim hrana provede neko vreme izvan bezbednog temperaturnog opsega“, upozorava stručnjak za kućne aparate Emi Černof.
Greška br. 2: Podešavanje suviše niske temperature
Možda mislite da snižavanje temperature u uređaju može pomoći da se smanji rizik od zagrevanja namirnica tokom toplotnog talasa.
„Ali ono što zapravo radite jeste da terate svoj uređaj da radi jače nego što mora, dok ujedno troši i mnogo više energije“, kaže Kastanjolijeva.
Temperature ispod 0,5 stepeni Celzijusa mogu imitirati temperaturu zamrzivača, što dovodi do zamrzavanja sveže hrane poput voća i povrća, dodaje Madlen Njuberi, viši specijalista za proizvode u kompaniji ,,Whirlpool".
Nemojte pojačavati klima-uređaj samo da biste olakšali teret svom frižideru. „U kući od oko 185 kvadratnih metara, snižavanje termostata sa 25,5 stepeni Celzijusa na 22,2 stepena Celzijusa može povećati potrošnju energije za hlađenje i do 18 posto“, kaže Vinsent Drago, vlasnik kompanije ,,Energy Efficiency Experts", „čak i sa opremom visoke efikasnosti, potpunom izolacijom i dobrim zaptivanjem vazduha.“
Greška br. 3: Zanemarivanje problema sa smeštajem uređaja
„Obratite pažnju na okruženje izvan uređaja i napravite mala prilagođavanja kako biste pronašli optimalnu temperaturu za podešavanje samog aparata“, kaže Njuberijeva. Za maksimalne performanse, držite frižider dalje od izvora toplote kao što su rerne, štednjaci ili mašine za pranje sudova, jer to može produžiti vreme njegovog rada.
„Podrumi i garaže takođe ispadaju iz idealnih temperaturnih opsega za frižider“, dodaje Njuberijeva. „Po toplom vremenu, toplota iz ovih prostora može preopteretiti sistem za hlađenje, dok u hladnom vremenu niske temperature mogu poremetiti ciklus kompresora i izazvati oscilacije u zamrzivaču ili delimično odmrzavanje.“
Preporučena podešavanja temperature za leto
Prepoznavanje i korišćenje odgovarajuće temperature frižidera može optimizovati rad uređaja, osigurati bezbedno čuvanje hrane i podržati efikasno hlađenje koje štedi energiju.
Prema rečima Njuberijeve, idealna podešena temperatura za frižider je 2,8 stepeni Celzijusa, a za zamrzivač -17,8 stepeni Celzijusa — ali stvar nije baš tako jednostavna da samo podesite i zaboravite.
„Važno je posmatrati uslove i navike u realnom svetu, kao što su sobna temperatura, učestalost otvaranja vrata i način punjenja, kao i mesto gde se uređaj nalazi, poput garaže, podruma ili kuhinje“, objašnjava Njuberijeva. „Ovi faktori mogu uticati na unutrašnju temperaturu frižidera tokom različitih godišnjih doba i aktivnosti.“
Iako te idealne temperature ne treba menjati sa smenom godišnjih doba, tokom toplotnog talasa vredi proveriti stvarno stanje termometrom. „Broj na regulatoru ne odražava uvek stvarnu temperaturu u unutrašnjosti“, upozorava Černofova. Međutim, kvalitetan frižider radiće u kući i održavati stabilnu temperaturu u svim godišnjim dobima, kaže Kastanjolijeva — bez obzira na to koliko je napolju toplo ili hladno.
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