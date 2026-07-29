Vesti
Alo!

Dom i saveti

Nikad lakše nisam oribala baštenski nameštaj: Ovim trikom mu vratim stari sjaj

Kako očistiti baštenski nameštaj.

Autor:  Vesna Vukadinović
29.07.2026.17:20
0
Nikad lakše nisam oribala baštenski nameštaj: Ovim trikom mu vratim stari sjaj
Foto: Shutterstock | Pixel-Shot
Jedite dinju dok je ima: Osvežava telo i neguje kožu
Foto: Shutterstock | Nungning20
 Jedite dinju dok je ima: Osvežava telo i neguje kožu
Prethodna vest
Od pene, mleka, skorelo se, zalepilo se: Kako očistiti indukcioni rešo, a da ga ne izgrebete?
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Hadrian
 Od pene, mleka, skorelo se, zalepilo se: Kako očistiti indukcioni rešo, a da ga ne izgrebete?
Sledeća vest
 

Baštenski nameštaj stoji napolju, pa se na njemu brzo nakupi prašina, nastanu fleke i tragovi vlage. Umesto skupih preparata, za čišćenje baštenskog nameštaja možete koristiti jednostavne sastojke koje već imate kod kuće i brzo mu vratiti svež izgled.

Bilo da je vaš nameštaj od drveta, metala, plastike ili ratana, prirodnim sredstvima možete da lako da ga očistite.

Krompir za metalni nameštaj

Na baštenskom nameštaju od metala se vremenom pojavi rđa. Pre pranja nameštaja prvo nju uklonite. Mesta na kojima je rđa istrljajte polovinama oljuštenog sirovog krompira ili polovinom limuna umočenom u so. Zatim nameštaj operite blagom sapunicom napravljenom od 4 litara vode i ¼ šolje deterdženta za sudove. Dobro ga obrišite čistom krpim i ostavite da se osuši, pa ga premažite sredstvom protiv rđe.

Nameštaj od ratana brišite penom

Da biste oprali nameštaj od ratana, u posudu sipajte vodu i nekoliko kapi deterdženta za sudove i napravite penu. Mekom krpom uzmite penu pazeći da se krpa ne nakvasi vodom i prebrišite nameštaj. Nikako nemojte da ga kvasite, jer može da se ošteti. Za udubljenja koja ne možete da obrišete sunđerom koristite staru četkicu za zube.

Fleke uklonite tako što ćete četkicu umočiti u sapunjavu vodu i istrljati prljavo mesto. Kada završite, stavite nameštaj na sunce da se osuši. Napukline na ratanu ćete ukloniti ako zagrejete laneno ulje i mekom krpom namažete napuklo mesto.

Sirće za plastičan nameštaj

Održavanje baštenskog nameštaja od plastike je jednostavno. Za uklanjanje prljavštine, sipajte šoljicu deterdženta za sudove u lavor s toplom vodom, napravite sapunicu, umočite čistu krpu i obrišite nameštaj ili oribajte četkom ako je potrebno. Ovako ćete ukloniti prljavštinu, fleke od insekata i hrane.

Ako je plastičan nameštaj bele boje zablistaće ukoliko ga oribate rastvorom od pola šolje sirćeta i dva litra vode. Za uporne fleke sipajte sirće direktno na sunđer i istrljajte ih. Rupice i rezbarije istrljajte starom četkicom za zube.

Popravite pukotine

Drveni baštenski nameštaj je lakiran i zaštićen od uticaja spoljašnje sredine. Zato je dovoljno samo da ga osvežite. Prvo ga iščetkajte mekom četkom ili sunđerom kako biste uklonili prljavštinu, a onda ga obrište vlažnom krpom. Ako je drvo ogrebano ili ispucalo, to mesto popravite tako što ćete na njega staviti mokar sunđer i ostaviti preko noći. Drvo će da nabubri i ogrebotina će nestati. Samo pazite da sunđer ne bude veći od oštećenog mesta.

Video:

emb 1

 
 
 
nameštaj alo najzena baštenski nameštaj nameštaj za terasu baštenske garniture

Povezane vesti

Ama svi ljudi prave istu grešku, zato jesu hrapave i grube: Evo kako da jastučnice i posteljina ostanu mekane posle svakog pranja
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Natalia Bohren
Spavanje

Ama svi ljudi prave istu grešku, zato jesu hrapave i grube: Evo kako da jastučnice i posteljina ostanu mekane posle svakog pranja

17:27 | 0
Je l' ovo grozno ili ipak supertrendi? Čizme "ni tamo, ni vamo" podelile modne znalce, neke zgrozila i kombinacija boja
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Elena_Alex_Ferns
Stajling

Je l' ovo grozno ili ipak supertrendi? Čizme "ni tamo, ni vamo" podelile modne znalce, neke zgrozila i kombinacija boja

17:08 | 0
Naši stari nikad nisu bacali ljuske od crnog luka: Čuvali su ih kao oči u glavi
Foto: Shutterstock | ARKHIPOV ALEKSEY/Shutterstock
Domaćinstvo

Naši stari nikad nisu bacali ljuske od crnog luka: Čuvali su ih kao oči u glavi

16:49 | 0
Zvezda kultnih serija se prepolovila! Mi nismo mogli odmah da je prepoznamo, pogledajte ovo!
Foto: Profimedia | Profimedia
Wow!

Zvezda kultnih serija se prepolovila! Mi nismo mogli odmah da je prepoznamo, pogledajte ovo!

16:29 | 0
Kako se pravilno pere paradajz? I za jelo i za zimnicu - naše bake ga samo ovako sređuju
Foto: Shutterstock | Shutterstock/The_candyology
Domaćinstvo

Kako se pravilno pere paradajz? I za jelo i za zimnicu - naše bake ga samo ovako sređuju

15:04 | 0
Komentari (0)

Dom i saveti

Ama svi ljudi prave istu grešku, zato jesu hrapave i grube: Evo kako da jastučnice i posteljina ostanu mekane posle svakog pranja
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Natalia Bohren

Ama svi ljudi prave istu grešku, zato jesu hrapave i grube: Evo kako da jastučnice i posteljina ostanu mekane posle svakog pranja

17:27 | 0
Naši stari nikad nisu bacali ljuske od crnog luka: Čuvali su ih kao oči u glavi
Foto: Shutterstock | ARKHIPOV ALEKSEY/Shutterstock

Naši stari nikad nisu bacali ljuske od crnog luka: Čuvali su ih kao oči u glavi

16:49 | 0
Kako se pravilno pere paradajz? I za jelo i za zimnicu - naše bake ga samo ovako sređuju
Foto: Shutterstock | Shutterstock/The_candyology

Kako se pravilno pere paradajz? I za jelo i za zimnicu - naše bake ga samo ovako sređuju

15:04 | 0
Lubenica sa ovakvom šarom je najslađa: Potrefite iz prve da li je prezrela i puna vode
Foto: Shutterstock | Jinroo/Shutterstock

Lubenica sa ovakvom šarom je najslađa: Potrefite iz prve da li je prezrela i puna vode

13:48 | 0
Za bosiljak svi znaju, ali za ove druge niko nije mogao ni da pretpostavi: Ovo cveće tera komarce, a prelepo je i da stoji na terasi
ai ilustracija

Za bosiljak svi znaju, ali za ove druge niko nije mogao ni da pretpostavi: Ovo cveće tera komarce, a prelepo je i da stoji na terasi

12:33 | 0
Odlazite na odmor? Ovaj trik zaliva cveće umesto vas i ne košta skoro ništa!
Foto: Shutterstock | Hanna Lepisto/Shutterstock

Odlazite na odmor? Ovaj trik zaliva cveće umesto vas i ne košta skoro ništa!

11:16 | 0
Opasnije nego što mislite: Evo zašto nikada ne biste smeli da bacite koru od banane napolju
Shutterstock | rsooll/Shutterstock

Opasnije nego što mislite: Evo zašto nikada ne biste smeli da bacite koru od banane napolju

10:06 | 0
Ne da su mekane, ne da su sočne, a nisu opšte gnjecave: Kako ispržiti zelene tikvice da svi odlepe zbog ukusa?
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Viktoriia Kolosova

Ne da su mekane, ne da su sočne, a nisu opšte gnjecave: Kako ispržiti zelene tikvice da svi odlepe zbog ukusa?

09:15 | 0
Ljudi kojima je kuća uvek čista nisu ništa više pametniji i uredniji od vas, samo imaju jedan hit trik: Tajna je u navici koju većina zanemaruje
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Prostock-studio

Ljudi kojima je kuća uvek čista nisu ništa više pametniji i uredniji od vas, samo imaju jedan hit trik: Tajna je u navici koju većina zanemaruje

08:45 | 0
Nikad ne ostavljajte prljave sudove da prenoće: Eksperti otkrivaju zašto to nije dobra ideja
Shutterstock | izzet ugutmen/Shutterstock

Nikad ne ostavljajte prljave sudove da prenoće: Eksperti otkrivaju zašto to nije dobra ideja

21:00 | 0

Najnovije

Najčitanije

19min

Ama svi ljudi prave istu grešku, zato jesu hrapave i grube: Evo kako da jastučnice i posteljina ostanu mekane posle svakog pranja

38min

Je l' ovo grozno ili ipak supertrendi? Čizme "ni tamo, ni vamo" podelile modne znalce, neke zgrozila i kombinacija boja

57min

Naši stari nikad nisu bacali ljuske od crnog luka: Čuvali su ih kao oči u glavi

1H

Zvezda kultnih serija se prepolovila! Mi nismo mogli odmah da je prepoznamo, pogledajte ovo!

1H

Ima najbolju unuku na svetu: Deka nije skidao osmeh sa lica, a sve zahvaljujući ovom poklonu

1D

Ama uništava skoreli kamenac, skida sve crno, dno će se beleti: Kako očistiti prljavu WC šolju, ovo stvarno radi

1D

Moja baka skuva pasulj za 45 minuta: Uz njen neobičan trik zrna brzo omekšaju

1D

Imate još 2 dana u julu da uradite jednu stvar kako bi cveće cvetalo duže: Ovo obožavaju petunije, maćuhice, muškatle, ali doslovno obožavaju

1D

Sreća prati jedan znak horoskopa: Danas mu stižu pare i ljubavno iznenađenje!

1D

Vratila se kultna torbica iz 90-ih! Nekada je bila statusni simbol, a sada se prodaje kao alva!

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0