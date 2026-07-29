Nikad lakše nisam oribala baštenski nameštaj: Ovim trikom mu vratim stari sjaj

Baštenski nameštaj stoji napolju, pa se na njemu brzo nakupi prašina, nastanu fleke i tragovi vlage. Umesto skupih preparata, za čišćenje baštenskog nameštaja možete koristiti jednostavne sastojke koje već imate kod kuće i brzo mu vratiti svež izgled.

Bilo da je vaš nameštaj od drveta, metala, plastike ili ratana, prirodnim sredstvima možete da lako da ga očistite.

Krompir za metalni nameštaj

Na baštenskom nameštaju od metala se vremenom pojavi rđa. Pre pranja nameštaja prvo nju uklonite. Mesta na kojima je rđa istrljajte polovinama oljuštenog sirovog krompira ili polovinom limuna umočenom u so. Zatim nameštaj operite blagom sapunicom napravljenom od 4 litara vode i ¼ šolje deterdženta za sudove. Dobro ga obrišite čistom krpim i ostavite da se osuši, pa ga premažite sredstvom protiv rđe.

Nameštaj od ratana brišite penom

Da biste oprali nameštaj od ratana, u posudu sipajte vodu i nekoliko kapi deterdženta za sudove i napravite penu. Mekom krpom uzmite penu pazeći da se krpa ne nakvasi vodom i prebrišite nameštaj. Nikako nemojte da ga kvasite, jer može da se ošteti. Za udubljenja koja ne možete da obrišete sunđerom koristite staru četkicu za zube.

Fleke uklonite tako što ćete četkicu umočiti u sapunjavu vodu i istrljati prljavo mesto. Kada završite, stavite nameštaj na sunce da se osuši. Napukline na ratanu ćete ukloniti ako zagrejete laneno ulje i mekom krpom namažete napuklo mesto.

Sirće za plastičan nameštaj

Održavanje baštenskog nameštaja od plastike je jednostavno. Za uklanjanje prljavštine, sipajte šoljicu deterdženta za sudove u lavor s toplom vodom, napravite sapunicu, umočite čistu krpu i obrišite nameštaj ili oribajte četkom ako je potrebno. Ovako ćete ukloniti prljavštinu, fleke od insekata i hrane.

Ako je plastičan nameštaj bele boje zablistaće ukoliko ga oribate rastvorom od pola šolje sirćeta i dva litra vode. Za uporne fleke sipajte sirće direktno na sunđer i istrljajte ih. Rupice i rezbarije istrljajte starom četkicom za zube.

Popravite pukotine

Drveni baštenski nameštaj je lakiran i zaštićen od uticaja spoljašnje sredine. Zato je dovoljno samo da ga osvežite. Prvo ga iščetkajte mekom četkom ili sunđerom kako biste uklonili prljavštinu, a onda ga obrište vlažnom krpom. Ako je drvo ogrebano ili ispucalo, to mesto popravite tako što ćete na njega staviti mokar sunđer i ostaviti preko noći. Drvo će da nabubri i ogrebotina će nestati. Samo pazite da sunđer ne bude veći od oštećenog mesta.

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