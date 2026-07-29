Priprema ručka često se zakomplikuje već u trenutku kada treba iseći luk. Čim nož preseče glavicu, počinju peckanje očiju, suze i neprestano brisanje lica. Mnogi misle da je to stvar osetljivosti, ali razlog se krije u hemijskoj reakciji koja nastaje kada se ošteti tkivo luka.

Zamrzivač može biti jednostavno rešenje za ovaj problem

Pre nego što počnete sa sečenjem, prepolovite glavicu luka i stavite je u zamrzivač na 10 do 15 minuta. Ovaj mali trik može značajno da smanji neprijatno peckanje i suzenje.

Ako nemate vremena jer je priprema jela već u toku, luk možete staviti u posudu sa veoma hladnom vodom i ostaviti ga oko pet minuta. Najbolje je da koru uklonite tek nakon hlađenja, jer će tako luk zadržati više soka i osloboditi manje nadražujućih materija.

Zašto hlađenje luka pomaže

Objašnjenje je prilično jednostavno. Niska temperatura usporava hemijske procese koji se odvijaju prilikom sečenja i smanjuje oslobađanje gasova koji izazivaju suzenje očiju. Kada se ćelije luka preseku, oslobađaju se sumporna jedinjenja koja u dodiru sa vlagom na površini oka stvaraju blagu iritaciju.

Oko prirodno reaguje stvaranjem suza kako bi uklonilo tu nadražujuću materiju. Kada se luk prethodno ohladi, oslobođeni gasovi se sporije šire i u manjoj meri dolaze do očiju. Zbog toga luk koji je bio u frižideru obično izaziva manje peckanja nego onaj koji je duže vreme stajao na sobnoj temperaturi.

Kako iseći luk tako da sok ostane na dasci

Koren ostavite za kraj: U tom delu luka nalazi se najveća koncentracija jedinjenja koja izazivaju peckanje. Dok koren još drži glavicu zajedno, možete završiti većinu sečenja uz manje oslobađanje sokova i isparenja.

Koristite kratke i precizne pokrete: Sečivo treba da prolazi kroz luk lagano, bez jakog pritiskanja i gnječenja, jer upravo to dodatno oslobađa sokove i pojačava neprijatne mirise.

Obezbedite dobru ventilaciju: Uključite aspirator ili otvorite prozor kako bi se isparenja brže uklonila iz prostorije. U manjim kuhinjama ona se lakše zadržavaju i mogu izazvati jače peckanje očiju.

Uz nekoliko jednostavnih navika, sečenje luka može postati mnogo prijatniji i brži deo pripreme obroka. Dovoljni su oštar nož, pravilna tehnika i malo pažnje kako bi suze i peckanje prestali da budu prepreka tokom kuvanja.

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