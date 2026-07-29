Kada je reč o kući, štetočine su neizbežne. Međutim, postoji nekoliko stvari koje možete uraditi kako biste osigurali da ih nehotično ne pozivate u svoj dom. Štetočinama su potrebni sklonište, hrana i voda da bi preživele — baš kao i nama. Ostavljanje prljavih sudova tokom noći pruža savršeno okruženje za njihov razvoj.
Iako ovo može delovati kao bezopasna navika, može dovesti do najezde štetočina koju je teško kontrolisati. Kako bismo objasnili šta se zapravo dešava kada ostavite sudove u sudoperi preko noći, razgovarali smo sa stručnjacima za kontrolu štetočina i čišćenje.
U nastavku oni objašnjavaju zašto bi ova česta kuhinjska navika mogla da privuče štetočine u vaš dom i nude savete za održavanje čiste kuhinje kako biste ih držali podalje.
Zašto ne bi trebalo ostavljati prljave sudove u sudoperi
Završetak obroka i ostavljanje prljavih sudova u sudoperi za kasnije čišćenje može delovati bezopasno, ali to može dovesti do većih higijenskih problema u vašoj kuhinji — posebno ako sudovi ostanu preko noći.
Sticanje navike da prljave sudove ostavljate u sudoperi obezbeđuje štetočinama poput bubašvaba, mrava, miševa i pacova stalan izvor hrane. S vremenom, one mogu uspostaviti gnezda u blizini, pretvarajući ovu naizgled bezazlenu naviku u ozbiljan problem sa štetočinama.
„Sada imate štetočine koje hodaju po vašim radnim površinama, vrše nuždu u ormarićima i uriniraju po escajgu“, kaže Stju Mjuir, tehnički menadžer za bezbednost i sertifikovani entomolog saradnik u kompaniji „JP McHale Pest Management“ za sajt Martha Stewart.
„Trougao štetočina predstavlja ono što je štetočinama potrebno da bi uspevale u vašem domu, pri čemu su tri tačke trougla hrana, voda i sklonište. Time ste stvorili savršen dom za štetočine i, dok se nešto ne promeni, one će biti deo vašeg doma i vaše porodice“, kaže Mjuir.
Šta se dešava kada sudove ostavite da se natapaju preko noći
Prilikom pranja sudova, uobičajeno je napuniti sudoperu vodom i deterdžentom kako bi se ostaci hrane potopili i omekšali. Iako je ovo normalan korak u procesu čišćenja, tokom potapanja bakterije počinju da se razmnožavaju, uzrokujući da voda od korisne postane mutna, kaže Dženifer Parnel, koosnivač kompanije „Humble Suds“.
„Sluzavi sloj koji time nastaje može učiniti da ribanje traje duplo duže, tako da natapanje uvek treba da bude kratkotrajno, a ne strategija za sledeći dan“, kaže Parnelova. Ostavljanje prljavih sudova da se natapaju preko noći stvara ono što stručnjaci nazivaju savršenim „trouglom štetočina“.
Kako se bakterije i neprijatni mirisi nakupljaju u vašoj kuhinji
Bakterije bujaju kada se prljavi sudovi ostave da se natapaju preko noći, posebno kada temperatura vode padne ispod 43 stepena Celzijusa, prema rečima Parnelove. Pored razmnožavanja bakterija, ostaci hrane jakog mirisa mogu preneti neprijatne mirise na porozne kuhinjske materijale kao što su drvo, tkanine i sunđeri.
„Drvo je najranjivije. Porozno je, pa brzo upija mirise i vlagu, a sve pukotine i procepi postaju savršena mesta za skrivanje bakterija“, kaže Parnelova.
Zadržavanje ostataka hrane i mirisa privlači štetočine obezbeđujući im pouzdan izvor hrane kom će se iznova vraćati, što znatno otežava njihovo uklanjanje iz vašeg doma.
Jednostavne navike za održavanje kuhinje čistom i bez štetočina
Najbolje je steći rutinu ispiranja sudova odmah nakon upotrebe kako bi se sprečilo sušenje hrane. Ako imate mašinu za pranje sudova, prljave sudove ubacite odmah, preporučuje Parnelova. Ako je nemate, napunite sudoperu toplom vodom i malom količinom deterdženta za sudove, i ostavite sudove da se kratko natope pre nego što ih konačno operete.
„Najbolje je oprati sve sudove pre nego što odete na spavanje, jer će čista i prazna sudopera ukloniti taj stalan izvor hrane i primorati štetočine da traže na drugom mestu“, kaže Mjuir.
Da biste održali sudoperu čistom, prilagodite svoju rutinu tako da rešavate nered odmah, umesto da ga odlažete. „Ako je sirovo meso dodirnulo bilo koju površinu, istrljajte je sodom bikarbonom, sapunom i vodom, a zatim poprskajte sredstvom za dezinfekciju“, kaže Parnelova. „Za svakodnevnu upotrebu, kada nije u pitanju sirovo meso, temeljno ispiranje uz nedeljno osvežavanje pastom na bazi sode bikarbone, obično je sve što vam je potrebno da stvari ostanu čiste i bez mirisa.“
Parnelova takođe preporučuje redovnu dezinfekciju sunđera i krpa za sudove kako bi se izbeglo zadržavanje bakterija u sudoperi, kao i puštanje drobilice za otpad sa toplom vodom kako bi se uklonila zaglavljena hrana pre nego što počne da miriše.
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