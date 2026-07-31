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Burek iz tiganja: Pravi se za 15 minuta po receptu iz Turske!

Recept za brzi burek.

Autor:  Vesna Vukadinović
31.07.2026.08:00
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Burek iz tiganja: Pravi se za 15 minuta po receptu iz Turske!
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Ako mislite da je za pripremu bureka potrebno mnogo vremena i strpljenja, ovaj turski recept će vas uveriti da ne mora da bude tako. Burek možete napraviti u tiganju i za samo 15 minuta imaćete savršen doručak. Rezultat je hrskav i lagan burek sa manje masnoće nego onaj iz pekare. Oni koji su isprobali ovaj recept tvrde da je burek ukusniji od kupovnog.

Sastojci:

kore za pitu

1 jaje

1/3 šolje mleka

1/3 šolje ulja (plus malo za tiganj)

200 g feta ili sitnog sira

1 kašičica sitno seckanog peršuna

Kako se priprema?

Pomešajte sir i peršun, a po želji možete dodati i malo mocarele za bogatiji ukus. U drugoj posudi umutite jaje, dodajte mleko i ulje, pa tu smesu sjedinite sa sirom. Tiganj lagano nauljite i rasporedite kore tako da pokriju dno, dok deo kora ostavite da visi preko ivice. Na dno sipajte malo nadeva.

Preostale kore iscepajte na komade, umočite ih u nadev i rasporedite po tiganju. Zatim preklopite krajeve kora koji vise preko ivice. Poklopite tiganj i pecite dok donja strana ne porumeni, zatim okrenite burek i pecite još nekoliko minuta.

Za razliku od pekarskog bureka koji često sadrži mnogo ulja ili margarina, ovaj je laganiji za stomak, a zahvaljujući siru i peršunu ima i svežiji ukus.

Video:

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