Ledeni beli kolač od samo tri sastojka postao je pravi letnji hit. Ovaj savršeno osvežavajući desert idealan je za vrele dane, ne peče se i priprema se veoma brzo.

Kada temperature pređu 30 stepeni, retko ko želi da provodi vreme uz uključenu rernu. Upravo zato je ovaj ledeni beli kolač savršen izbor za leto. Jednostavno se priprema, prijatno rashlađuje i ne zahteva pečenje.

Za njegovu pripremu potrebna su samo tri sastojka, a krajnji rezultat je kremasta i ukusna poslastica kojoj je teško odoleti već nakon prvog zalogaja.

Ovaj recept je posebno omiljen jer ne zahteva veliko kulinarsko iskustvo. Čak i početnici u pravljenju kolača mogu ga lako napraviti.

Recept za ledeni beli kolač od tri sastojka

Za ovaj lagani letnji desert potrebno vam je:

250 g keksa

800 ml zaslađenog kondenzovanog mleka

180 ml sveže ceđenog limunovog soka

U odgovarajućoj posudi sjedinite kondenzovano mleko i limunov sok, pa mešajte dok ne dobijete kompaktnu, glatku i kremastu smesu.

Limunov sok će prirodnim putem zgusnuti mleko, tako da nema potrebe za dodavanjem želatina niti za kuvanjem fila.

Kalup obložite folijom, a zatim naizmenično ređajte sloj fila i sloj keksa. Završite slojem fila i ostavite kolač u frižideru da se hladi najmanje tri do četiri sata.

Najbolji rezultat postiže se kada kolač odstoji tokom noći, jer će se tada svi ukusi sjediniti, a tekstura postati nežna, kremasta i savršeno osvežavajuća.

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