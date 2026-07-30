Ako ste se nekada razočarali jer su zelene tikvice tokom pripreme postale mekane, vodenaste ili se raspale, moguće je da preskačete jedan važan korak. Iskusni kuvari godinama koriste jednostavan trik koji značajno poboljšava njihovu teksturu.

Sve što je potrebno jeste da tikvice nakon sečenja blago posolite i ostavite da odstoje oko 15 do 30 minuta. So će izvući višak vode iz povrća, pa će tikvice zadržati čvršću strukturu tokom pripreme.

Kada odstoje, primetićete da su pustile dosta tečnosti. Tada ih je dovoljno obrisati papirnim ubrusom ili čistom kuhinjskom krpom i tek onda nastaviti sa pripremom.

Ovaj mali korak posebno je važan ako tikvice pečete u rerni, pripremate u tiganju, airfryer-u ili pohujete. Zahvaljujući tome, spolja će dobiti lepu zlatnu koricu, dok će iznutra ostati mekane, ali neće biti gnjecave.

Osim što poboljšava teksturu, uklanjanje viška vode omogućava da tikvice bolje upiju začine, maslinovo ulje i ostale sastojke, pa će konačno imati bogatiji i intenzivniji ukus.

Naizgled beznačajan savet može napraviti veliku razliku, zbog čega mnogi kuvari tvrde da više nikada ne pripremaju zelene tikvice bez ovog jednostavnog trika.