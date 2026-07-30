Ljudi čiji domovi gotovo uvek izgledaju uredno uglavnom ne provode više vremena čisteći - oni samo imaju drugačije navike.

Jedna od najvažnijih jeste da svaka stvar ima svoje mesto. Umesto da odeću ostavljaju na stolici ili ključeve na prvu slobodnu površinu, odmah ih vraćaju tamo gde pripadaju. Na taj način nered se nikada ne nagomila.

Popularno je i takozvano pravilo od dva minuta. Ako neki posao traje kraće od dva minuta, poput nameštanja kreveta, pranja šolje posle kafe ili vraćanja knjige na policu, završava se odmah, bez odlaganja.

Organizatori prostora ističu da najveći problem nije količina kućnih poslova, već njihovo stalno odlaganje. Kada sitnice ostavljamo za kasnije, za samo nekoliko dana pretvaraju se u veliki nered koji deluje mnogo teže za sređivanje.

Uredan dom, kažu stručnjaci, ne donosi samo lepši izgled prostora već pozitivno utiče i na mentalno zdravlje. Istraživanja pokazuju da ljudi koji borave u organizovanom okruženju često osećaju manje stresa, lakše se koncentrišu i produktivniji su tokom dana.

Zato, umesto velikog spremanja vikendom, možda je bolje da usvojite nekoliko jednostavnih svakodnevnih navika. Upravo one čine razliku između doma koji je stalno u haosu i prostora u kojem se osećate prijatno čim otvorite vrata.