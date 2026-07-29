Usitnjene ljuske oraha predstavljaju prirodan malč koji se raspoređuje oko biljaka kako bi doprineo njihovom zdravijem rastu. Kada se nanesu u tankom sloju oko cveća, povrća ili ukrasnog bilja, pomažu zemljištu da duže zadrži vlagu i štite koren od naglih promena temperature.

Osim što čuvaju vlagu, ljuske oraha smanjuju rast korova, zbog čega je održavanje bašte jednostavnije. Ujedno, prostor oko biljaka izgleda urednije, dok prirodan izgled ljuski dodatno doprinosi lepšem i dekorativnijem izgledu vrta.

Za pravilnu primenu potrebno je da ljuske budu usitnjene i ravnomerno raspoređene oko biljke u tanjem sloju. Važno je da ne budu naslonjene direktno na stabljiku, već da se ostavi mali razmak kako bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše i omogućio zdrav razvoj biljke.

Ova vrsta prirodnog malča odgovara različitim vrstama biljaka, uključujući ruže, ukrasno cveće, žbunaste vrste, ali i povrće. Posebno se preporučuje za biljke koje se gaje u saksijama, jer se zemljište u njima tokom toplih letnjih dana brže zagreva i lakše gubi vlagu.

Kako bi biljke lakše izdržale visoke temperature, malčiranje je najbolje primenjivati zajedno sa pravilnim načinom zalivanja. Vodu je idealno dodavati u jutarnjim ili večernjim satima, kada su temperature prijatnije, a isparavanje manje, što omogućava biljkama da bolje upiju i iskoriste dostupnu vlagu.