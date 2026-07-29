Prema savetima Kraljevskog hortikulturnog društva (RHS), redovno uklanjanje precvetalih cvetova podstiče biljke da stvaraju nove pupoljke umesto da energiju troše na formiranje semena.

Ovaj postupak, poznat kao uklanjanje precvetalih cvetova, podrazumeva odstranjivanje cvetova čim počnu da venu. Osim što bašta izgleda urednije, cvetne leje, saksije i viseće korpe duže ostaju pune boja.

Stručnjaci savetuju da se precvetali cvetovi uklanjaju čim izgube svež izgled.

Zašto je važno uklanjati precvetale cvetove?

Redovno uklanjanje uvelih cvetova usmerava energiju biljke na stvaranje novih cvetova, umesto na proizvodnju semena. Tako mnoge biljke mogu da cvetaju nedeljama duže.

Brzorastuće letnje cvetnice možda zahtevaju ovaj postupak svakog dana, dok je kod većine višegodišnjih biljaka dovoljno jednom nedeljno ili na svake dve nedelje. Čak i ako preskočite nekoliko dana, to uglavnom neće značajno uticati na cvetanje.

Kod većine biljaka dovoljno je prstima otkinuti uveli cvet zajedno sa njegovom drškom. Biljke sa debljim ili drvenastim stabljikama bolje je orezivati baštenskim makazama, i to neposredno iznad sledećeg zdravog lista ili pupoljka.

Kojim biljkama ovaj postupak najviše prija?

Mnoge omiljene baštenske biljke odlično reaguju na redovno uklanjanje precvetalih cvetova, među njima:

petunije,

maćuhice,

ruže,

muškatle,

jorgovani.

Pojedine vrste, poput višegodišnjih muškatli, mačje metvice i virka, mogu čak ponovo da procvetaju nakon što se orežu kada završe prvo cvetanje.

Pored podsticanja novih cvetova, ovaj postupak sprečava opadanje latica po bašti, održava biljke urednim i sprečava da se pojedine vrste nekontrolisano same razmnožavaju semenom.

Ipak, ne treba uklanjati cvetove sa svih biljaka

Stručnjaci upozoravaju da nisu sve biljke pogodne za ovaj postupak.

Na primer, cvetove suncokreta, rudbekije i različka možete ostaviti ako želite da kasnije u sezoni obezbedite seme kojim će se hraniti ptice.

Takođe, kod mnogih sorti ruža preporučuje se da se cvetovi ne uklanjaju kako bi se u jesen razvili dekorativni plodovi, kao što su npr. šipurci.

Postoje i biljke poput fuksija, salvija i lobelija koje same odbacuju uvele cvetove, pa nema potrebe da ih uklanjate ručno.

Za većinu cvetnica, međutim, redovno uklanjanje precvetalih cvetova tokom jula može da obezbedi bujnije, lepše i dugotrajnije cvetanje sve do kraja leta.