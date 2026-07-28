Tajna njegovog posebnog ukusa krije se u neobičnom dodatku crne čokolade, koja džemu daje bogatiju aromu i nežnu čokoladnu notu.

Sastojci:

5 kg šljiva

2,5 kg šećera

300 g crne čokolade za kuvanje

Priprema:

Zrele šljive operite, uklonite koštice, ali ih nemojte ljuštiti. Sameljite ih u mašini za meso kako biste dobili glatku kašu.

U dobijenu smesu dodajte šećer i sve dobro sjedinite. Rasporedite pripremljenu kašu u dublji pleh ili šerpu sa metalnim ručkama.

Rernu zagrejte na najjaču temperaturu, zatim stavite pleh ili šerpu sa šljivama da se polako peku. Povremeno promešajte, otprilike na svakih 15 minuta. Nakon sat vremena proverite gustinu i ukus, a ukoliko džem još nije dovoljno zapečen, nastavite pečenje još oko pola sata.

Čokoladu izlomite na manje komade. Kada se smesa dovoljno zapekla, izvadite je iz rerne i, dok je još vrela, dodajte čokoladu. Dobro promešajte kako bi se svi sastojci sjedinili.

Tegle sa poklopcima prethodno sterilišite. Kada se ohlade, napunite ih mlakim džemom. Nemojte odmah zatvarati tegle, već ih ponovo stavite u rernu kako bi se džem dodatno zapekao i formirala zaštitna korica.

Ostavite tegle u isključenoj rerni do narednog dana. Zatim ih dobro zatvorite poklopcima i čuvajte na hladnom i tamnom mestu.

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