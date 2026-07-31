Vesti
Alo!

Horoskop

Snađu se za pare: 3 horoskopska znaka uvek pronađu način da zarade

Uvek nađu izvor prihoda.

Autor:  Vesna Vukadinović
31.07.2026.08:25
0
Snađu se za pare: 3 horoskopska znaka uvek pronađu način da zarade
Foto: Shutterstock | RomanR
Burek iz tiganja: Pravi se za 15 minuta po receptu iz Turske!
Foto: Shutterstock | Berna Namoglu
 Burek iz tiganja: Pravi se za 15 minuta po receptu iz Turske!
Prethodna vest
Topla voda na prazan stomak? Doktor navodi tri koristi koje ne treba zanemariti
Foto: Shutterstock | Marian Weyo
 Topla voda na prazan stomak? Doktor navodi tri koristi koje ne treba zanemariti
Sledeća vest
 

Dok se većina ljudi u kriznim situacijama uspaniči, postoje oni koji ostaju pribrani i snalažljivi. Bez obzira na ekonomske probleme, neizvesnost ili velike promene, ovi horoskopski znaci gotovo uvek pronađu način da zarade, opstanu i prežive težak finansijski period.

Jarac

Jarčevi su poznati po tome što ne gube kontrolu ni kada stvari krenu nizbrdo. Njihova najveća prednost su strpljenje, disciplina i hladna glava. Dok drugi sumnjaju i odustaju, Jarac pažljivo analizira situaciju i povlači poteze koji se možda ne čine spektakularnim, ali se kasnije pokažu kao izuzetno pametni. Oni ne jure brzu zaradu. Umesto toga, grade stabilne temelje i razmišljaju dugoročno. Dok drugi traže izlaz iz krize, Jarac već ima spremne rezervne planove.

Devica

Devica u teškim vremenima ne čeka da se stvari same reše, ona traži konkretna rešenja, prilagođava se i koristi svoje znanje. Upravo zato često ostaje zaposlena i stabilna, čak i kada su svi u krizi. Njena sposobnost da organizuje i pretvori male veštine u izvor prihoda daje joj veliku prednost kada je reč o zarađivanju novca.

Škorpija

Škorpija ima gotovo instinktivan osećaj za prilike, čak i onda kada su one skrivene od drugih. U kriznim periodima pokazuje izuzetnu mentalnu snagu, fokus i izdržljivost. Ne plaši se rizika, ali nikada ne igra nepromišljeno. Zna tačno kada treba da se povuče, a kada da uradi nešto. Iako često deluje iz senke, njene odluke neretko donose veliki profit. Škorpija razume da se prava moć krije u strategiji.

Video:

emb 1

horoskop finansijski horoskop alo najzena

Povezane vesti

Francuskinje lice umivaju skroz drugačijie od nas! Zato im je koža nežna i zategnuta čak i posle 50. godine
Profimedia

Francuskinje lice umivaju skroz drugačijie od nas! Zato im je koža nežna i zategnuta čak i posle 50. godine

12:14 | 0
Imala sam 104 kg i jela 400 g čokolade dnevno! E, onda mi se sve smučilo, evo kako sam se prepolovila! TRANSFORMACIJA

Imala sam 104 kg i jela 400 g čokolade dnevno! E, onda mi se sve smučilo, evo kako sam se prepolovila!

11:34 | 0
Nema kuće u Jugoslaviji koja nije imala ovaj luster: Sada vredi više od 800 evra, pa ako vam čami u podrumu, eto lake zarade!
Naj žena/AI Ilustracija
PROVERITE!

Nema kuće u Jugoslaviji koja nije imala ovaj luster: Sada vredi više od 800 evra, pa ako vam čami u podrumu, eto lake zarade!

10:16 | 0
Deca u Srbiji obožavaju ovu igračku, a u nekim zemljama je zabranjuju! Proverite ove oznake, može da sadrži opasnu hemikaliju
Naj žena AI ilustracija
OPREZ!

Deca u Srbiji obožavaju ovu igračku, a u nekim zemljama je zabranjuju! Proverite ove oznake, može da sadrži opasnu hemikaliju

09:34 | 0
Svi se pitaju šta znače crne tačkice na rerni, je l' da? Evo šta znače, nisu tu samo kao ukras
Shutterstock | shine.graphics/Shutterstock
Kuhinja

Svi se pitaju šta znače crne tačkice na rerni, je l' da? Evo šta znače, nisu tu samo kao ukras

09:15 | 0
Komentari (0)

Horoskop

Novac leže na račun u avgustu! 3 znaka horoskopa će se kupati u parama
Foto: Shutterstock | RomanR

Novac leže na račun u avgustu! 3 znaka horoskopa će se kupati u parama

21:32 | 0
Dnevni horoskop za 31. jul: Ovnu se otvaraju nova vrata, Strelca očekuje zanimljiv susret
Foto: Shutterstock | Billion Photos

Dnevni horoskop za 31. jul: Ovnu se otvaraju nova vrata, Strelca očekuje zanimljiv susret

19:24 | 0
Sa njima su dani lepši, unose vedrinu i sreću u život: Ako za prijatelja i prijateljicu imate osobe rođene u ovom znaku, pravi ste srećnici
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Irene Miller

Sa njima su dani lepši, unose vedrinu i sreću u život: Ako za prijatelja i prijateljicu imate osobe rođene u ovom znaku, pravi ste srećnici

13:28 | 0
Nemaju dlake na jeziku i ne praštaju uopšte lako: Ovi horoskopski znakovi važe za najnemilosrdnije prijatelje
Foto: EPA | SARAH YENESEL

Nemaju dlake na jeziku i ne praštaju uopšte lako: Ovi horoskopski znakovi važe za najnemilosrdnije prijatelje

08:01 | 0
Pobeda je vaša: Rođeni u ova 3 znaka uče važne lekcije u četvrtak, 30. jula, hrabriji su nego što misle
Prinstcreen | Printscreen/YouTube/Jessie J

Pobeda je vaša: Rođeni u ova 3 znaka uče važne lekcije u četvrtak, 30. jula, hrabriji su nego što misle

22:00 | 0
Dnevni horoskop za četvrtak, 30. jul: Blizanci rešavaju komplikacije, Strelci ostvaruju nove kontakte
Prinstcreen | Printscreen/Youtube/Netflix

Dnevni horoskop za četvrtak, 30. jul: Blizanci rešavaju komplikacije, Strelci ostvaruju nove kontakte

19:35 | 0
Ludačke kosmičke promene će udariti na 5 znakova - Sunce ulazi u Lava, ovo je najjači period u godini, njima će baš da svane
Foto: Shutterstock | Shutterstock/muratart

Ludačke kosmičke promene će udariti na 5 znakova - Sunce ulazi u Lava, ovo je najjači period u godini, njima će baš da svane

16:14 | 0
Prati ih luda sreća: 3 datuma rođenja kojima avgust 2026. otvara zlatna vrata
Printscreen | Printscreen/YouTube/ Chloe Jane

Prati ih luda sreća: 3 datuma rođenja kojima avgust 2026. otvara zlatna vrata

14:42 | 0
Sreća prati jedan znak horoskopa: Danas mu stižu pare i ljubavno iznenađenje!
Shutterstock | Look Studio/Shutterstock

Sreća prati jedan znak horoskopa: Danas mu stižu pare i ljubavno iznenađenje!

11:19 | 0
Danas je pun Mesec u Vodoliji: Jednom znaku se smeši selidba, a drugom se menja ljubavni status
Foto: Shutterstock | Natalie magic/Shutterstock

Danas je pun Mesec u Vodoliji: Jednom znaku se smeši selidba, a drugom se menja ljubavni status

09:15 | 0

Najnovije

Najčitanije

1min

Francuskinje lice umivaju skroz drugačijie od nas! Zato im je koža nežna i zategnuta čak i posle 50. godine

20min

Zar moj sin da se tako zove? Obuzela je panika čim se rodio, a onda je stigao neočekivan poziv

41min

Imala sam 104 kg i jela 400 g čokolade dnevno! E, onda mi se sve smučilo, evo kako sam se prepolovila!

1H

Nema žene u Srbiji koja ovih dana nije tražila ove pantalone! Kriju stomak, sužavaju struk, a ima ih i za 2.000 dinara

1H

Brak kao robija: Kod njegove žene nema labavo, ukinula mu omiljenu stvar

17H

U mojoj tuš kabini nema kamenca: Sve mrlje nestanu kad je isprskam ovom mešavinom

1D

Ne da su mekane, ne da su sočne, a nisu opšte gnjecave: Kako ispržiti zelene tikvice da svi odlepe zbog ukusa?

1D

Nemaju dlake na jeziku i ne praštaju uopšte lako: Ovi horoskopski znakovi važe za najnemilosrdnije prijatelje

22H

Sa njima su dani lepši, unose vedrinu i sreću u život: Ako za prijatelja i prijateljicu imate osobe rođene u ovom znaku, pravi ste srećnici

16H

Dnevni horoskop za 31. jul: Ovnu se otvaraju nova vrata, Strelca očekuje zanimljiv susret

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0