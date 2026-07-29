Paprika je jedna od omiljenih namirnica tokom leta i nezaobilazan sastojak brojnih jela. Koristi se za pripremu punjenih paprika, pečenih specijaliteta, zimnice, ali i svežih letnjih salata. Ipak, njeno čišćenje mnogima zadaje probleme, posebno kada je potrebno da ostane potpuno cela kako bi bila spremna za punjenje.

Dovoljan je samo jedan pogrešan rez nožem da se napravi otvor kroz koji će fil iscuriti tokom kuvanja. Postoji jednostavan trik koji iskusne domaćice odavno primenjuju, a zahvaljujući njemu paprika ostaje neoštećena, dok se peteljka i semenke uklanjaju brzo i lako.

Pre nego što posegnete za nožem, peteljku blago pritisnite prstima ka unutrašnjosti paprike. Tako će se deo sa semenkama odvojiti od zidova ploda, pa ćete peteljku bez mnogo napora izvući zajedno sa većinom semenki. Na ovaj način paprika zadržava svoj oblik i ostaje potpuno cela, što je naročito važno kada je pripremate za punjenje.

Na ovaj način možete temeljno da očistite unutrašnjost paprike, a da pritom ne oštetite njeno meso. Ukoliko nakon uklanjanja peteljke ostane još nekoliko semenki zalepljenih za unutrašnje zidove, najbolje je da ih pažljivo odstranite malom kašičicom. Ona je mnogo nežnija od noža i omogućava precizno čišćenje bez rizika da se paprika pocepa ili probuši.

Praktičan trik za pripremu veće količine paprika

Ako planirate da punite veći broj paprika, čišćenje možete znatno da ubrzate. Najpre sa svih paprika uklonite peteljke koristeći isti postupak, a zatim ih poređajte okrenute otvorom nadole i ostavite nekoliko minuta.

Za to vreme će najveći deo semenki sam ispasti iz paprika, pa će završno čišćenje biti mnogo lakše, brže i urednije, uz znatno manje nereda na radnoj površini i u kuhinji.