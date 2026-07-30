Ako planirate da nekoliko dana ne budete kod kuće, običan stari pamučni peškir može poslužiti kao praktično rešenje za zalivanje biljaka. Na ovaj način zemlja u saksijama će ostati vlažna i dok ste odsutni.

Tokom letnjih vrućina, naročito kada temperature prelaze 30 stepeni, biljkama je potrebno više vode jer se zemlja u saksijama brzo isušuje. Ako nema nikoga da ih redovno zaliva, lako mogu da uvenu. Srećom, postoji jednostavan trik koji može pomoći da biljke lakše prebrode nekoliko dana bez nege.

Za ovaj sistem biće vam potrebni stari pamučni peškir, makaze i posuda sa vodom. Peškir isecite na duže i uže trake, dobro ih natopite, pa jedan kraj svake trake zakopajte nekoliko centimetara u zemlju pored biljke. Drugi kraj spustite u posudu tako da dopire do njenog dna.

Pamučne trake će postepeno upijati vodu iz posude i prenositi je do zemlje, čime će koren biljke neprekidno dobijati potrebnu vlagu. Da bi sistem bio što efikasniji, posudu sa vodom postavite nešto više od nivoa saksije. Biljkama koje troše više vode ili imaju veću saksiju možete obezbediti dodatnu vlagu korišćenjem dve trake.

Pre odlaska na put dobro zalijte biljke i premestite ih na mesto koje nije izloženo direktnim sunčevim zracima. Nekoliko dana ranije isprobajte sistem kako biste se uverili da pamučne trake pravilno prenose vodu i proverite da li posuda ima dovoljno vode da biljke ostanu vlažne tokom vašeg odsustva.

Koliko dugo će ovaj način zalivanja biti efikasan zavisi od spoljne temperature, veličine saksije i potreba svake biljke za vlagom. Ipak, predstavlja praktično rešenje za kraća putovanja, vikend odsustva i godišnje odmore.

Važno je imati na umu da ovaj sistem nije podjednako pogodan za sve vrste biljaka. One koje zahtevaju veoma malo vode, poput pojedinih sukulenata i kaktusa, mogu biti osetljive na višak vlage, pa je za njih bolje primeniti drugačiji način održavanja tokom odsustva.

Ovaj način zalivanja najviše odgovara biljkama kojima prija uvek blago vlažno zemljište i kojima je potrebna redovna dopuna vlage.

Biljke koje dobro podnose sušne uslove, poput kaktusa, sukulenata i sličnih vrsta, ne reaguju dobro na višak vode. Zbog toga se ovaj sistem za njih ne preporučuje ili ga treba primenjivati veoma pažljivo.

Kako bi voda što sporije isparavala, posudu postavite na mesto zaštićeno od direktnog sunca. Na taj način jednostavan stari peškir može postati praktično pomagalo koje će biljkama obezbediti vlagu i pomoći im da lakše podnesu letnje vrućine dok ste odsutni.

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