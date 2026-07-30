Slatka, sočna i rashlađena lubenica jedan je od zaštitnih znakova leta, ali njen izbor često deluje kao igra na sreću. Ljudi je i dalje lupkaju, okreću i procenjuju napamet, a neretko kući donesu plod koji je iznutra bezukusan i vodenast. Međutim, tajna dobre lubenice ne krije se u kucanju po kori, već u detaljima koje ona već pokazuje.

Više ne morate da se oslanjate na sreću pri kupovini, nekoliko znakova može vam pomoći da izaberete zaista sladak i zreo plod.

Šara na kori otkriva koliko je lubenica slatka

Uzmite dve lubenice slične veličine i uporedite ih. Kod jedne pruge mogu biti blede, nejasne i gotovo iste nijanse, dok druga ima izražen kontrast, tamnozelene, skoro crne pruge i svetlije delove jasno odvojene. Upravo takva lubenica često krije više slasti.

Razlog je jednostavan: izražen kontrast na kori može ukazivati na to da je plod duže sazrevao na suncu i imao dovoljno vremena da razvije prirodne šećere. Lubenice sa bledim i neizraženim šarama često su brane ranije kako bi lakše podnele transport, pa mogu imati manje ukusa.

Trik od nekoliko sekundi za prepoznavanje zrelog ploda

Okrenite lubenicu i pogledajte mesto na kojem je ležala na zemlji. Ako je ta mrlja bela ili svetlozelena, moguće je da plod nije dovoljno sazreo. Zrela lubenica obično ima kremasto žutu, pa čak i narandžastu mrlju, što pokazuje da je dovoljno dugo ostala na toploj zemlji.

Još jedan znak na koji vredi obratiti pažnju jesu tanke smeđe linije koje podsećaju na mrežicu. Iako mnogima deluju kao mana, one mogu biti dobar znak. Te šare nastaju kao svojevrsni ožiljci, a često se povezuju sa plodovima koji su tokom rasta bili izloženi oprašivanju. Što je mrežica izraženija, lubenica može biti slađa.

Zato sledeći put nemojte birati samo po veličini ili zvuku pri kuckanju, pogledajte koru, jer ona često otkriva ono što se nalazi ispod nje.