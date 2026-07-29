Tokom letnjih vrućina mnogi traže način da rashlade stan bez klime, posebno kada temperature pređu 35 ili čak 40 stepeni. U Indiji, gde u pojedinim delovima zemlje leti temperatura dostiže i 50 stepeni celzijusa, vekovima se koriste prirodne metode za hlađenje prostora.

Jedan od tih trikova i danas privlači pažnju jer je jednostavan, jeftin i može se primeniti u gotovo svakom domu.

Kako funkcioniše indijski trik za rashlađivanje?

Tradicionalno, u Indiji su se na prozore i vrata postavljale zavese od biljke vetiver, koje su se redovno prskale hladnom vodom. Kada topao vazduh prolazi kroz vlažan materijal, deo toplote se troši na isparavanje vode, pa vazduh koji ulazi u prostoriju može biti prijatniji i svežiji.

Danas se umesto vetivera mogu koristiti debele zavese od prirodnih materijala, poput pamuka, lana i bambusa. Dovoljno je da ih povremeno poprskate hladnom vodom tokom najtoplijeg dela dana kako biste pojačali osećaj svežine u prostoriji.

Zavese od bambusa mogu pomoći

Ako su prozori tokom dana izloženi direktnom suncu, zavese od bambusa mogu biti korisne jer sprečavaju da sunčevi zraci direktno zagrevaju unutrašnjost doma.

Kada se takve zavese povremeno rashlade vodom, isparavanje može doprineti prijatnijem osećaju u prostoriji, posebno ako postoji strujanje vazduha.

Kako rashladiti stan bez klima-uređaja?

Pored ovog indijskog trika, stručnjaci preporučuju i nekoliko jednostavnih navika koje mogu pomoći tokom vrućina:

· zatvarajte prozore i spuštajte zavese tokom najtoplijeg dela dana,

· provetravajte stan rano ujutru i kasno uveče,

· koristite svetle zavese koje odbijaju sunčevu svetlost,

· izbegavajte uključivanje rerne i drugih uređaja koji dodatno zagrevaju prostor.

Ove metode ne mogu u potpunosti zameniti klima-uređaj kada su temperature ekstremno visoke, ali mogu doprineti prijatnijem boravku u domu i smanjiti potrebu za njegovim neprekidnim korišćenjem. Tako se istovremeno štedi električna energija i smanjuju troškovi tokom leta.

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