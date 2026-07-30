Spakovali ste zdravu užinu za put — i svaka vam čast! A kada je pojedete, kakva je šteta ako izbacite tu koru od banane kroz prozor? Zapravo, to može biti prilično štetno po životnu sredinu, i to iz čitavog niza razloga.
Kao ekolog koji se bavi divljim životinjama i koji je proveo godine proučavajući ponašanje životinja u prirodi, dr Rej Vin-Grant razume duboku emotivnu povezanost koju mnogi ljudi osećaju prema divljini.
„Dobronamerni pojedinci žele da se osećaju bliže prirodi, često kroz naizgled bezazlene postupke poput deljenja voća sa majmunima u turističkim mestima ili bacanja ostataka hrane, kao što su kore od banana, u šumu tokom šetnje“, objašnjava Vin-Grant za sajt Martha Stewart. „Pretpostavljaju da će se to brzo razgraditi i da neće napraviti nikakvu štetu. Ali iz prve ruke sam videla kako čak i mali, dobronamerni gestovi poput ovih mogu imati posledice po životinje i ekosisteme.“
Evo zašto nešto tako jednostavno kao što je bacanje kore od banane u prirodu zapravo može naneti (mnogo) više štete nego koristi.
Kore od banana se ne razlažu brzo
Iako će se kore od banana brzo razgraditi u vlažnim uslovima kompostnika u dvorištu, u mnogim područjima (poput ivice puta) nedostaju klima i hemijski sastav potrebni za razgradnju ostataka hrane, kaže Loren Klik, izvršna direktorka organizacije „Let’s Go Compost“.
„Suša, direktno sunce, sabijeno ili zagađeno zemljište i minimalna mikrobiološka aktivnost usporavaju razgradnju“, objašnjava Klik, „što znači da će kora često ostati sačuvana mesecima, ako ne i godinama.“
Zapravo, Klik poziva svakoga da sam testira ovu teoriju. „Ostavite jednu koru od banane u kompostniku ili unutrašnjem farmi sa crvima, a drugu na terasi ili betonskom bloku“, predlaže ona. „Zatim posmatrajte šta se dešava tokom jedne do četiri nedelje... Bez pravog kontakta sa zdravim zemljištem, prirodni proces razgradnje staje.“
Životinje gube svoje prirodne instinkte
U divljini, životinje su izuzetno samostalne — znaju kako da pronađu hranu, sklonište i sigurnost. „Ali kada počnu da povezuju ljude sa lakim obrokom, ti instinkti mogu oslabiti i promeniti njihove prirodne obrasce potrage za hranom“, upozorava Vin-Grant. „U svom radu sam videla da ova vrsta zavisnosti dovodi do poremećaja u ishrani i neprirodnog ponašanja.“
Nenameravane (ali skupe) posledice
„Kada životinje izgube prirodni strah od ljudi, to dovodi u opasnost i jedne i druge“, kaže Vin-Grant. Divlje životinje prirodno žele da drže bezbednu udaljenost od ljudi — ali kada počnu da povezuju ivicu puta sa lakim obrokom, stalno će se vraćati na saobraćajnice, čime se povećava rizik od saobraćajnih nesreća koje mogu povrediti i životinju i vozača.
„Divlje životinje koje nauče da povezuju ljude sa hranom stiču naviku i gube svoj prirodni oprez“, objašnjava Vin-Grant.
Rizik od povreda usled kontakta sa divljim životinjama raste gde god da bacite tu koru od banane — na javnoj pešačkoj stazi, u kampu ili na terenu za golf.
„Na primer, medvedi prilaze kampovima ili urbanim područjima jer ih povezuju sa mirisom hrane i lakim obrokom“, kaže Vin-Grant. „Sticanje ovih navika može dovesti do materijalne štete, sudara vozila, a u najgorem slučaju i do uspavljivanja životinja jer se smatraju pretnjom.“
„Prirodna“ hrana nije uvek prirodna za divlje životinje
Samo zato što je neki prehrambeni artikal biorazgradiv ili biljnog porekla, ne znači da mu je mesto u ishrani divljih životinja.
„Naše voće i povrće se uzgajaju za ljudski ukus, sa sadržajem šećera i soli koji može biti potpuno stran fiziologiji divljih životinja“, kaže Vin-Grant. „Ljudi su prirodno selektovali seme i ukrštali različite biljke kako bi stvorili sorte voća poput banana koje su posebno slatke ili imaju debelu koru koja omogućava transport na velike udaljenosti.“
Iako bi životinja mogla da jede istu vrstu voća u svom prirodnom staništu, stvarni divlji plodovi koji nastaju u prirodi mogu se prilično razlikovati od plodova proizvedenih u poljoprivrednim sistemima koje kupujemo u prodavnici. „Ovakva neprirodna ishrana može izazvati probleme sa varenjem, usporen razvoj, pa čak i poremetiti prirodne signale za migraciju i razmnožavanje“, upozorava Vin-Grant.
Zaključak
Iako to može biti mala neprijatnost, najbolje je za sve da sačuvate tu koru od banane dok ne nađete sigurnu kantu za smeće u koju ćete je baciti. Time ćete zaštititi prirodni poredak, a možda i ljude i divlje životinje koji sledeći posete to područje.
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