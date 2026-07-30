Prema astrologiji, pojedini horoskopski znakovi poznati su po tome što od prijatelja očekuju potpunu lojalnost, a kada ih neko razočara, ne pružaju drugu šansu tako lako.

Evo koji znakovi važe za najnemilosrdnije prijatelje.

Škorpija

Škorpije su izuzetno odane i spremne da učine mnogo za ljude koje vole, ali isto očekuju zauzvrat. Ako osete izdaju ili neiskrenost, teško opraštaju i često zauvek prekidaju odnos. Ne zaboravljaju lako uvrede i retko se vraćaju na staro.

Jarac

Jarčevi prijateljstvo shvataju veoma ozbiljno. Ne vole dramu, igrice i neispunjena obećanja. Kada procene da ih neko usporava ili iskorišćava, bez mnogo emocija će prekinuti kontakt. Njihova hladnokrvnost često ostavlja utisak nemilosrdnosti.

Ovan

Ovnovi su direktni i iskreni do te mere da njihove reči mogu zaboleti. Ne vole licemerje i uvek će reći šta misle, čak i kada znaju da druga strana to neće želeti da čuje. Ako izgube poverenje, brzo okreću leđa i nastavljaju dalje.

Devica

Device imaju visoke standarde kada su prijateljstva u pitanju. Primećuju svaku sitnicu i teško prelaze preko neodgovornosti ili neiskrenosti. Kada procene da odnos više nije zdrav, povlače se bez mnogo objašnjenja i retko menjaju odluku.

Vodolija

Iako deluju opušteno i druželjubivo, Vodolije umeju da budu veoma distancirane. Kada ih neko razočara, potpuno se emocionalno isključe i nastavljaju dalje kao da se ništa nije dogodilo. Upravo zbog toga mnogi ih doživljavaju kao hladne i nemilosrdne prijatelje.

Iako astrologija može ukazati na određene osobine karaktera, važno je imati na umu da na ponašanje u prijateljskim odnosima utiču i iskustva, vaspitanje i lični izbori, a ne samo horoskopski znak.