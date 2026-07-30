Pobeda je vaša: Rođeni u ova 3 znaka uče važne lekcije u četvrtak, 30. jula, hrabriji su nego što mislePrethodna vest
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Nemaju dlake na jeziku i ne praštaju uopšte lako: Ovi horoskopski znakovi važe za najnemilosrdnije prijatelje
Prijateljstvo podrazumeva podršku, iskrenost i razumevanje, ali nisu svi ljudi spremni da prećute greške ili oproste izdaju
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