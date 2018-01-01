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Dom i saveti
Foto: Shutterstock | V.Dr/Shutterstock
Vrhunski doručak
Narastu kao ludi i ne upijaju ulje: Ubacite 1 kašiku ovoga u smesu za uštipke
08:32
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0
Foto: Shutterstock | Anna Aprelskaya/Shutterstock
Domaćinstvo
Sunce ga sprži za nekoliko dana: Ovako ćete zaštititi paradajz tokom najvećih vrućina
21:41
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0
Foto: Shutterstock | Skilful/Shutterstock
Melem za dušu i stomak
Evo pravog recepta za domaći sataraš sa jajima: Ukus kao u kafani, melem za stomak i dušu
20:16
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0
Foto: Shutterstock/Marko Poplasen
UŽIVAJTE
Ovo grčko jelo me uvek vrati na letovanje: Dovoljan je jedan zalogaj i kao da ponovo sedim u taverni kraj mora
17:11
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0
Shutterstock | MAYA LAB/Shutterstock
Motivacija
Sve vas mrzi? Evo kako da se pokrenete, sve što vam treba je 1 sitnica
16:56
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0
private
RECEPTI
Kad vam dosade pohovane tikvice, napravite ovu lenju pitu: Sve samo pomešate i stavite u rernu
16:38
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0
Foto: Shutterstock/Joseph Hendrickson
SAVETI
Ubacite ovo u mašinu zajedno sa zavesom za tuš: Ostatke sapuna skida bez ribanja, izgledaće kao nova
15:48
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0
Shutterstock
JA TO OVAKO
Deda mi je jednom rekao: Na ova 4 mesta u kući se ne čuva novac, stići će beda
15:30
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0
printscren/youtube
SAVETI
Popravite rajsferšlus za 10 sekundi, a sve što vam treba je viljuška: Trik koji štedi novac i živce (VIDEO)
14:18
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0
Shutterstock
PROVERENO RADI
Veš vam ne miriše na prašak i omekšivač? Samo ovako će bubanj blistati kao nov, bez kamenca i prljavštine
14:00
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0
Naj žena/AI ilustracija
UH, SAVRŠENO!
Ovako Turkinje prave tulumbe! Tajna je u sastojaku koji kod nas niko ne dodaje, zato su hrskave i pune sirupa
13:24
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0
Milo Popović
RECEPTI
Napolju je pakao, poslednje što vam treba je da stojite pored šporeta: Ova kremasta karbonara gotova je za 5 minuta
12:47
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0
Foto: Shutterstock | Shutterstock/De Visu
SAVETI
Naše bake nisu imale klimu, a u kući je uvek bilo prijatno: Držale su se jednog zlatnog pravila i nikad se nisu znojile
11:55
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0
Shutterstock | kungfu01/Shutterstock
Isprobajte!
Lubenicu u zamrzivač? Možete slobodno, ali vodite računa o ovim stvarima
11:36
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0
FOTO: PEXELS
NE KOŠTA NIŠTA
Stavite čašu slane vode pored kreveta i ostavite je preko noći: Ljudi ujutru ostanu u čudu kada vide šta se promenilo
09:21
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0
Foto: Shutterstock | Andrey_Popov
super trik!
Sve žene stavljaju kredu u frižider: Kad čujete razlog i vi ćete to uraditi
08:50
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0
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock
SKUPLJE NE ZNAČI BOLJE
Jedite je što češće: Ova riba čuva srce, mozak i kosti, a košta mnogo manje od lososa
07:58
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0
Foto: Shutterstock | New Africa
provereno
Peškiri su vam postali grubi? Naše bake su ovaj sastojak stavljale za mekoću
20:29
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0
Shutterstock | New Africa/Shutterstock
super trik!
Sipam 1 kašiku ovog praha u WC šolju: Kamenac se istopi bez ribanja!
18:41
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0
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Alena Dafna
Noviteti
Sadi se sada da bi cvetalo cele godine: 4 vrste cveća koje izdrže i ono najgore, ukrašavaju terase i dvorište svih 365 dana
17:39
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0
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Fire-n
Kupatilo
Razara svu prljavštinu, noćna mora je za kamenac: Kako da očistite dno wc šolje, dosadno crnilo nestaje za tili čas
17:11
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0
Foto: Shutterstock | Shutterstock
PROVERENO
Vraća u život na + 40: Pikantna paradajz čorba, na kafanski način! (RECEPT)
16:57
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0
Foto: Shutterstock | shutterstock
SAVETI
Najmoćnije prirodno sredstvo za čišćenje: Ulje čajevca skida kamenac, buđ i najtvrdokornije fleke
16:37
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0
Shutterstock/Krakenimages.com
SAVETI
"Meni je želudac nameštala svekrva": Narodni trik koji mnogi i danas koriste kada ih muči gorušica i pritisak u grudima
16:05
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Ai ilustracija
SAVETI
Kad sunce prži, ovo piće spasava organizam: Gasi žeđ, vraća energiju i čuva creva
14:44
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Foto: Shutterstock | alex_gor/Shutterstock
Preukusno!
Hit kolač pravi se za 15 minuta: Nema mleka ni jaja, a ukus vodi na sedmo nebo
14:28
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0
Foto: Shutterstock | nnattalli/Shutterstock
Zdrave i raskošne
Želite hortenzije kao lopte sve do jeseni? Iskusni baštovani u avgustu znaju šta da rade
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Shutterstock/David Spates
SAVETI
Zaboravite sajlu i nerviranje: Ovaj jeftin trik izvlači dlake iz odvoda za manje od minuta
12:38
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0
Foto: Shutterstock | kazuhiro/Shutterstock
Bašta
Uradite samo jednu stvar i ima da buknu kao lude: Ruže će u avgustu da procvetaju kao nikada do sada, uradite im ovo
11:48
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Naj žena/AI ilustracija
SAVRŠENSTVO!
Baka Radin kolač sa višnjama bez miksera: Kora mekana kao pena, a višnje pune soka pucaju pod zubima
11:34
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Foto: Shutterstock
LEPOTA
Trenutni efekat botoksa pomoću krompira: Ispeglajte bore jednim potezom
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Svekar mi je pred godišnjicu braka krišom gurnuo kovertu u ruku: Kad sam je otvorila, svet mi se srušio
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DOM I SAVETI
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?
Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
08:40
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Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
13:44
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0
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
14:28
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Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
15:30
|
0
Najnovije
Foto: Shutterstock | V.Dr/Shutterstock
Vrhunski doručak
Narastu kao ludi i ne upijaju ulje: Ubacite 1 kašiku ovoga u smesu za uštipke
08:32
|
0
Foto: Shutterstock | Anna Aprelskaya/Shutterstock
Domaćinstvo
Sunce ga sprži za nekoliko dana: Ovako ćete zaštititi paradajz tokom najvećih vrućina
21:41
|
0
Foto: Shutterstock | Skilful/Shutterstock
Melem za dušu i stomak
Evo pravog recepta za domaći sataraš sa jajima: Ukus kao u kafani, melem za stomak i dušu
20:16
|
0
Foto: Shutterstock/Marko Poplasen
UŽIVAJTE
Ovo grčko jelo me uvek vrati na letovanje: Dovoljan je jedan zalogaj i kao da ponovo sedim u taverni kraj mora
17:11
|
0
Shutterstock | MAYA LAB/Shutterstock
Motivacija
Sve vas mrzi? Evo kako da se pokrenete, sve što vam treba je 1 sitnica
16:56
|
0
private
RECEPTI
Kad vam dosade pohovane tikvice, napravite ovu lenju pitu: Sve samo pomešate i stavite u rernu
16:38
|
0
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