Dom i saveti
Alo!

Dom i saveti

Narastu kao ludi i ne upijaju ulje: Ubacite 1 kašiku ovoga u smesu za uštipke
Foto: Shutterstock | V.Dr/Shutterstock
Vrhunski doručak

Narastu kao ludi i ne upijaju ulje: Ubacite 1 kašiku ovoga u smesu za uštipke

08:32 | 0
Sunce ga sprži za nekoliko dana: Ovako ćete zaštititi paradajz tokom najvećih vrućina
Foto: Shutterstock | Anna Aprelskaya/Shutterstock
Domaćinstvo

Sunce ga sprži za nekoliko dana: Ovako ćete zaštititi paradajz tokom najvećih vrućina

21:41 | 0
Evo pravog recepta za domaći sataraš sa jajima: Ukus kao u kafani, melem za stomak i dušu
Foto: Shutterstock | Skilful/Shutterstock
Melem za dušu i stomak

Evo pravog recepta za domaći sataraš sa jajima: Ukus kao u kafani, melem za stomak i dušu

20:16 | 0
Ovo grčko jelo me uvek vrati na letovanje: Dovoljan je jedan zalogaj i kao da ponovo sedim u taverni kraj mora
Foto: Shutterstock/Marko Poplasen
UŽIVAJTE

Ovo grčko jelo me uvek vrati na letovanje: Dovoljan je jedan zalogaj i kao da ponovo sedim u taverni kraj mora

17:11 | 0
Sve vas mrzi? Evo kako da se pokrenete, sve što vam treba je 1 sitnica
Shutterstock | MAYA LAB/Shutterstock
Motivacija

Sve vas mrzi? Evo kako da se pokrenete, sve što vam treba je 1 sitnica

16:56 | 0
Kad vam dosade pohovane tikvice, napravite ovu lenju pitu: Sve samo pomešate i stavite u rernu
private
RECEPTI

Kad vam dosade pohovane tikvice, napravite ovu lenju pitu: Sve samo pomešate i stavite u rernu

16:38 | 0
Ubacite ovo u mašinu zajedno sa zavesom za tuš: Ostatke sapuna skida bez ribanja, izgledaće kao nova
Foto: Shutterstock/Joseph Hendrickson
SAVETI

Ubacite ovo u mašinu zajedno sa zavesom za tuš: Ostatke sapuna skida bez ribanja, izgledaće kao nova

15:48 | 0
Deda mi je jednom rekao: Na ova 4 mesta u kući se ne čuva novac, stići će beda
Shutterstock
JA TO OVAKO

Deda mi je jednom rekao: Na ova 4 mesta u kući se ne čuva novac, stići će beda

15:30 | 0
Popravite rajsferšlus za 10 sekundi, a sve što vam treba je viljuška: Trik koji štedi novac i živce (VIDEO)
printscren/youtube
SAVETI

Popravite rajsferšlus za 10 sekundi, a sve što vam treba je viljuška: Trik koji štedi novac i živce (VIDEO)

14:18 | 0
Veš vam ne miriše na prašak i omekšivač? Samo ovako će bubanj blistati kao nov, bez kamenca i prljavštine
Shutterstock
PROVERENO RADI

Veš vam ne miriše na prašak i omekšivač? Samo ovako će bubanj blistati kao nov, bez kamenca i prljavštine

14:00 | 0
Ovako Turkinje prave tulumbe! Tajna je u sastojaku koji kod nas niko ne dodaje, zato su hrskave i pune sirupa
Naj žena/AI ilustracija
UH, SAVRŠENO!

Ovako Turkinje prave tulumbe! Tajna je u sastojaku koji kod nas niko ne dodaje, zato su hrskave i pune sirupa

13:24 | 0
Napolju je pakao, poslednje što vam treba je da stojite pored šporeta: Ova kremasta karbonara gotova je za 5 minuta
Milo Popović
RECEPTI

Napolju je pakao, poslednje što vam treba je da stojite pored šporeta: Ova kremasta karbonara gotova je za 5 minuta

12:47 | 0
Naše bake nisu imale klimu, a u kući je uvek bilo prijatno: Držale su se jednog zlatnog pravila i nikad se nisu znojile
Foto: Shutterstock | Shutterstock/De Visu
SAVETI

Naše bake nisu imale klimu, a u kući je uvek bilo prijatno: Držale su se jednog zlatnog pravila i nikad se nisu znojile

11:55 | 0
Lubenicu u zamrzivač? Možete slobodno, ali vodite računa o ovim stvarima
Shutterstock | kungfu01/Shutterstock
Isprobajte!

Lubenicu u zamrzivač? Možete slobodno, ali vodite računa o ovim stvarima

11:36 | 0
Stavite čašu slane vode pored kreveta i ostavite je preko noći: Ljudi ujutru ostanu u čudu kada vide šta se promenilo
FOTO: PEXELS
NE KOŠTA NIŠTA

Stavite čašu slane vode pored kreveta i ostavite je preko noći: Ljudi ujutru ostanu u čudu kada vide šta se promenilo

09:21 | 0
Sve žene stavljaju kredu u frižider: Kad čujete razlog i vi ćete to uraditi
Foto: Shutterstock | Andrey_Popov
super trik!

Sve žene stavljaju kredu u frižider: Kad čujete razlog i vi ćete to uraditi

08:50 | 0
Jedite je što češće: Ova riba čuva srce, mozak i kosti, a košta mnogo manje od lososa
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock
SKUPLJE NE ZNAČI BOLJE

Jedite je što češće: Ova riba čuva srce, mozak i kosti, a košta mnogo manje od lososa

07:58 | 0
Peškiri su vam postali grubi? Naše bake su ovaj sastojak stavljale za mekoću
Foto: Shutterstock | New Africa
provereno

Peškiri su vam postali grubi? Naše bake su ovaj sastojak stavljale za mekoću

20:29 | 0
Sipam 1 kašiku ovog praha u WC šolju: Kamenac se istopi bez ribanja!
Shutterstock | New Africa/Shutterstock
super trik!

Sipam 1 kašiku ovog praha u WC šolju: Kamenac se istopi bez ribanja!

18:41 | 0
Sadi se sada da bi cvetalo cele godine: 4 vrste cveća koje izdrže i ono najgore, ukrašavaju terase i dvorište svih 365 dana
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Alena Dafna
Noviteti

Sadi se sada da bi cvetalo cele godine: 4 vrste cveća koje izdrže i ono najgore, ukrašavaju terase i dvorište svih 365 dana

17:39 | 0
Razara svu prljavštinu, noćna mora je za kamenac: Kako da očistite dno wc šolje, dosadno crnilo nestaje za tili čas
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Fire-n
Kupatilo

Razara svu prljavštinu, noćna mora je za kamenac: Kako da očistite dno wc šolje, dosadno crnilo nestaje za tili čas

17:11 | 0
Vraća u život na + 40: Pikantna paradajz čorba, na kafanski način! (RECEPT)
Foto: Shutterstock | Shutterstock
PROVERENO

Vraća u život na + 40: Pikantna paradajz čorba, na kafanski način! (RECEPT)

16:57 | 0
Najmoćnije prirodno sredstvo za čišćenje: Ulje čajevca skida kamenac, buđ i najtvrdokornije fleke
Foto: Shutterstock | shutterstock
SAVETI

Najmoćnije prirodno sredstvo za čišćenje: Ulje čajevca skida kamenac, buđ i najtvrdokornije fleke

16:37 | 0
"Meni je želudac nameštala svekrva": Narodni trik koji mnogi i danas koriste kada ih muči gorušica i pritisak u grudima
Shutterstock/Krakenimages.com
SAVETI

"Meni je želudac nameštala svekrva": Narodni trik koji mnogi i danas koriste kada ih muči gorušica i pritisak u grudima

16:05 | 0
Kad sunce prži, ovo piće spasava organizam: Gasi žeđ, vraća energiju i čuva creva
Ai ilustracija
SAVETI

Kad sunce prži, ovo piće spasava organizam: Gasi žeđ, vraća energiju i čuva creva

14:44 | 0
Hit kolač pravi se za 15 minuta: Nema mleka ni jaja, a ukus vodi na sedmo nebo
Foto: Shutterstock | alex_gor/Shutterstock
Preukusno!

Hit kolač pravi se za 15 minuta: Nema mleka ni jaja, a ukus vodi na sedmo nebo

14:28 | 0
Želite hortenzije kao lopte sve do jeseni? Iskusni baštovani u avgustu znaju šta da rade
Foto: Shutterstock | nnattalli/Shutterstock
Zdrave i raskošne

Želite hortenzije kao lopte sve do jeseni? Iskusni baštovani u avgustu znaju šta da rade

13:51 | 0
Zaboravite sajlu i nerviranje: Ovaj jeftin trik izvlači dlake iz odvoda za manje od minuta
Shutterstock/David Spates
SAVETI

Zaboravite sajlu i nerviranje: Ovaj jeftin trik izvlači dlake iz odvoda za manje od minuta

12:38 | 0
Uradite samo jednu stvar i ima da buknu kao lude: Ruže će u avgustu da procvetaju kao nikada do sada, uradite im ovo
Foto: Shutterstock | kazuhiro/Shutterstock
Bašta

Uradite samo jednu stvar i ima da buknu kao lude: Ruže će u avgustu da procvetaju kao nikada do sada, uradite im ovo

11:48 | 0
Baka Radin kolač sa višnjama bez miksera: Kora mekana kao pena, a višnje pune soka pucaju pod zubima
Naj žena/AI ilustracija
SAVRŠENSTVO!

Baka Radin kolač sa višnjama bez miksera: Kora mekana kao pena, a višnje pune soka pucaju pod zubima

11:34 | 0
Trenutni efekat botoksa pomoću krompira: Ispeglajte bore jednim potezom
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