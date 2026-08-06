Zaboravite na skupe omekšivače, stavite u vodu jedan čaj i peškiri će postati mekani kao paperje, a mirisaće fantastično! To su naše bake stalno koristile umesto kupovnih omekšivača punih hemije.

Vremenom peškiri postanu malo grublji od upotrebe. Nema razloga da koristite skupe omekšivače za njihovo pranje, primenite ovaj stari trik i biće mekani kao paperje.

Verovali ili ne, čaj od kamilice je odlično rešenje kada su vam peškiri grubi. Potrebno je prokuvati jedan litar vode i u nju staviti šaku sušenog čaja od kamilice ili jednu kesicu ovog čaja. Kada se potpuno ohladi, procedite tečnost i sipajte u lavor, pa potopite čiste peškire koji su postali grubi.

Ostavite da stoje 15 minuta, iscedite i raširite da se suše. Biće mekani i nežni.

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