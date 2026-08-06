Dno WC šolje često je mesto na kojem se najbrže nakupljaju kamenac i tamne naslage, posebno ako je voda tvrda ili se šolja ne čisti redovno. Ipak, može se temeljno očistiti i bez skupih sredstava.

Jedan od najjednostavnijih načina jeste korišćenje alkoholnog sirćeta. Dovoljno je sipati dve čaše sirćeta direktno u WC šolju, vodeći računa da tečnost dopre do samog dna. Nakon što odstoji najmanje pola sata, a najbolje preko noći, dodaje se malo sode bikarbone, zatim se dno izriba WC četkom i pusti voda. Ova kombinacija efikasno uklanja blaži kamenac i neutrališe neprijatne mirise.

Za izraženije žute i bele naslage može se koristiti limuntus, odnosno limunska kiselina. Rastvorena u toploj vodi, sipa se u WC šolju i ostavlja da deluje sat do dva. Nakon ribanja, naslage se lako uklanjaju, a površina ostaje vidno svetlija.

Ukoliko se na dnu WC šolje pojavljuju tamne fleke, pomoć može pružiti izbeljivač. Manja količina varikine ostavlja se da deluje oko pola sata, potom se dno temeljno izriba i ispere. Važno je naglasiti da se izbeljivač nikada ne sme mešati sa sirćetom ili drugim kiselinama.

Kada su naslage tvrdokorne i dugotrajne, neophodno je posegnuti za jačim, profesionalnim sredstvima namenjenim uklanjanju kamenca. Ona se nanose direktno na dno WC šolje, ostavljaju da kratko deluju, a zatim se površina izriba i ispere.

Redovno održavanje je ključno kako bi dno WC šolje ostalo čisto. Povremeno sipanje sirćeta ili sredstva protiv kamenca može značajno produžiti efekat i sprečiti ponovno nakupljanje naslaga.