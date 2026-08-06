Prve sitne bore i fine linije obično su znak da koža vremenom gubi elastičnost i vlagu. Mnogi tada traže prirodne načine da osveže lice, a jedan od trikova koji se već godinama prenosi s generacije na generaciju ponovo je postao popularan na društvenim mrežama.

Reč je o običnom krompiru, namirnici koju gotovo svi imamo u kuhinji.

Sirov krompir sadrži veliku količinu vode, skrob, vitamin C i antioksidanse, zbog čega može da pruži kratkotrajan osećaj zategnutosti i osveženja kože. Ipak, važno je znati da ne može ukloniti bore niti zameniti proverene preparate ili dermatološke tretmane.

Ako želite da isprobate ovaj prirodni trik, dobro operite krompir, isecite ga na tanke kriške i stavite na čisto lice. Ostavite da deluje oko 15 do 20 minuta, a zatim lice isperite mlakom vodom i nanesite hidratantnu kremu.

Ovaj tretman može da pomogne da koža izgleda svežije i odmornije, posebno ako je umorna ili dehidrirana. Međutim, efekat je privremen i ne treba očekivati da će izbrisati bore ili trajno zategnuti lice.

Pre prve primene, posebno ako imate osetljivu kožu, preporučuje se da krompir prvo isprobate na manjem delu kože kako biste proverili da li postoji neka neželjena reakcija.