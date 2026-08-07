Jedna mačka po imenu Mili je upravo napunila 31 godinu. I možda ona krije tajnu dugovečnosti.
„Ona pije samo flaširanu vodu — a njena svakodnevna ishrana sastoji se od lososa, kozica, piletine i tune”, objasnio je vlasnik. Njih dvoje žive u Velikom Mančesteru u Engleskoj, gde je nastao brend popularne flaširane vode. Ta voda se dobija sa izvora Sent Ens u gradu Bakston u Derbiširu, u Engleskoj.
„Mili ima oko 146 godina — u ljudskim godinama. Mislim da to zaista sve govori. Zamislite da imate 146 godina — ja ne mogu”, rekao je Grinho za novinsku agenciju. „Razvila je oprezan stav; veoma je stidljiva. Mislim da joj je to pomoglo da živi duže.”
Grinho je rekao da radi na tome da Mili dobije titulu najstarije mačke na svetu, ali nažalost nema nikakav dokaz o njenoj starosti. „Jedina osoba koja bi to mogla da potvrdi jeste moja pokojna supruga, koja je nažalost preminula pre pet godina”, rekao je Grinho. Ali on ne odustaje. „Moj životni cilj je da uvrstim [Mili] u Ginisovu knjigu rekorda”, izjavio je.
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