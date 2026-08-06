Ako tražite efikasan, prirodan i jeftin način da očistite WC šolju, rešenje se možda već nalazi u vašoj kuhinji. Naše bake su znale trikove koji su i danas izuzetno korisni, bez upotrebe agresivne hemije i skupih sredstava. Jedan od najjednostavnijih i najdelotvornijih saveta jeste čišćenje WC šolje limuntusom koji verovatno već imate u kuhinji.

Prljavština i kamenac brzo se nakupljaju u WC šolji, naročito na teško dostupnim mestima. Umesto da posegnete za jakim hemikalijama koje mogu štetiti zdravlju i životnoj sredini, isprobajte prirodne metode koje se koriste već decenijama.

Limuntus je prirodni saveznik u borbi protiv kamenca. On je moćan prirodni čistač, rastvara kamenac i eliminiše tvrdokorne mrlje, bez potrebe za ribanjem.

Kako koristiti limuntus za čišćenje WC šolje

Sipajte 2-3 kesice limuntusa (ili jednu supenu kašiku) direktno u WC šolju. Ravnomerno ga rasporedite po unutrašnjim zidovima šolje četkom. Ne ribajte, pustite da deluje preko noći. Ujutro pređite četkom po šolji i pustite vodu

Rezultat je WC šolja koja blista, bez neprijatnih mirisa i kamenca, i sve to bez hemikalija!

Ako želite maksimalan efekat, primenite ovaj trik uveče, kako bi limuntus imao dovoljno vremena da deluje tokom noći. Na taj način ne ometate upotrebu toaleta i omogućavate da kiselina odradi svoj posao u potpunosti.

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