Vesti
Alo!

Dom i saveti

Sve žene stavljaju kredu u frižider: Kad čujete razlog i vi ćete to uraditi

Kreda je odličan pomoć u frižideru.

Autor:  Vesna Vukadinović
07.08.2026.08:50
0
Sve žene stavljaju kredu u frižider: Kad čujete razlog i vi ćete to uraditi
Foto: Shutterstock | Andrey_Popov
Ovaj horoskopski znak svi obožavaju: Osvaja harizmom, humorom i pozitivnom energijom
Shutterstock | Josep Suria/Shutterstock
 Ovaj horoskopski znak svi obožavaju: Osvaja harizmom, humorom i pozitivnom energijom
Prethodna vest
Od buntovnice do damice: Pevačica skroz promenila imidž, a evo šta je povod
Foto: AP | Jordan Strauss/Invision/AP
 Od buntovnice do damice: Pevačica skroz promenila imidž, a evo šta je povod
Sledeća vest
 
 

Pakovanje krede košta nekoliko stotina dinara i lako ih možete nabaviti. Kreda će vam pomoći da se nosite sa uobičajenim i dosadnim problemom.

Naime, većina ljudi je sigurno osetila neprijatan miris iz frižidera. Mešanje mirisa različite hrane često stvara smrad. Još je gore kada je nešto već dugo u njemu i počne da se kvari. Vlaga u frižideru samo pogoršava problem. Ali rešenje je jednostavnije nego što mislite. To je obična školska kreda.

Kreda stavljena u frižider će delovati kao apsorber vlage i mirisa, tako da će rešiti dva problema u jednom potezu. To je tako jednostavno i veoma efikasno. Samo stavite kredu na svakoj od polica. Veoma brzo ćete primetiti razliku.

Obična školska kreda nije toksična, tako da nema opasnosti ni da je držite pored prehrambenih proizvoda. Ipak, savetujemo da ne dolazi u direktan kontakt sa hranom. Neće vam škoditi, ali je svejedno ne treba jesti.

Ovaj kućni apsorber vlage i mirisa radi odlično. Samo zapamtite da s vremena na vreme zamenite kredu novom. Koliko često? Zavisi od veličine frižidera, broja i vrste proizvoda koji se tamo čuvaju. Svakako je treba izvaditi kada se navlaži i kada joj se promeni boja i konzistencija.

Video:

embed 2

neprijatan miris Frižider vlaga alo najzena

Povezane vesti

Amerikanac prvi put probao gibanicu i odlepio! Pogledajte u šta je umače, okrenuće vam se želudac - da li je ovo gastro zločin?
Prinstcreen | TikTok/chriscaresnone
ŠTA VI KAŽETE?

Amerikanac prvi put probao gibanicu i odlepio! Pogledajte u šta je umače, okrenuće vam se želudac - da li je ovo gastro zločin?

09:53 | 0
Stavite čašu slane vode pored kreveta i ostavite je preko noći: Ljudi ujutru ostanu u čudu kada vide šta se promenilo
FOTO: PEXELS
NE KOŠTA NIŠTA

Stavite čašu slane vode pored kreveta i ostavite je preko noći: Ljudi ujutru ostanu u čudu kada vide šta se promenilo

09:21 | 0
Ovaj horoskopski znak svi obožavaju: Osvaja harizmom, humorom i pozitivnom energijom
Shutterstock | Josep Suria/Shutterstock
horoskop

Ovaj horoskopski znak svi obožavaju: Osvaja harizmom, humorom i pozitivnom energijom

08:25 | 0
Preliv za pite po receptu pekara: Narastu preko pleha, postanu vazdušaste i sočne!
Foto: Shutterstock | Esin Deniz
recept

Preliv za pite po receptu pekara: Narastu preko pleha, postanu vazdušaste i sočne!

08:00 | 0
Jedite je što češće: Ova riba čuva srce, mozak i kosti, a košta mnogo manje od lososa
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock
SKUPLJE NE ZNAČI BOLJE

Jedite je što češće: Ova riba čuva srce, mozak i kosti, a košta mnogo manje od lososa

07:58 | 0
Komentari (0)

Dom i saveti

Stavite čašu slane vode pored kreveta i ostavite je preko noći: Ljudi ujutru ostanu u čudu kada vide šta se promenilo
FOTO: PEXELS

Stavite čašu slane vode pored kreveta i ostavite je preko noći: Ljudi ujutru ostanu u čudu kada vide šta se promenilo

09:21 | 0
Jedite je što češće: Ova riba čuva srce, mozak i kosti, a košta mnogo manje od lososa
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Jedite je što češće: Ova riba čuva srce, mozak i kosti, a košta mnogo manje od lososa

07:58 | 0
Peškiri su vam postali grubi? Naše bake su ovaj sastojak stavljale za mekoću
Foto: Shutterstock | New Africa

Peškiri su vam postali grubi? Naše bake su ovaj sastojak stavljale za mekoću

20:29 | 0
Sipam 1 kašiku ovog praha u WC šolju: Kamenac se istopi bez ribanja!
Shutterstock | New Africa/Shutterstock

Sipam 1 kašiku ovog praha u WC šolju: Kamenac se istopi bez ribanja!

18:41 | 0
Sadi se sada da bi cvetalo cele godine: 4 vrste cveća koje izdrže i ono najgore, ukrašavaju terase i dvorište svih 365 dana
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Alena Dafna

Sadi se sada da bi cvetalo cele godine: 4 vrste cveća koje izdrže i ono najgore, ukrašavaju terase i dvorište svih 365 dana

17:39 | 0
Razara svu prljavštinu, noćna mora je za kamenac: Kako da očistite dno wc šolje, dosadno crnilo nestaje za tili čas
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Fire-n

Razara svu prljavštinu, noćna mora je za kamenac: Kako da očistite dno wc šolje, dosadno crnilo nestaje za tili čas

17:11 | 0
Vraća u život na + 40: Pikantna paradajz čorba, na kafanski način! (RECEPT)
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Vraća u život na + 40: Pikantna paradajz čorba, na kafanski način! (RECEPT)

16:57 | 0
Najmoćnije prirodno sredstvo za čišćenje: Ulje čajevca skida kamenac, buđ i najtvrdokornije fleke
Foto: Shutterstock | shutterstock

Najmoćnije prirodno sredstvo za čišćenje: Ulje čajevca skida kamenac, buđ i najtvrdokornije fleke

16:37 | 0
"Meni je želudac nameštala svekrva": Narodni trik koji mnogi i danas koriste kada ih muči gorušica i pritisak u grudima
Shutterstock/Krakenimages.com

"Meni je želudac nameštala svekrva": Narodni trik koji mnogi i danas koriste kada ih muči gorušica i pritisak u grudima

16:05 | 0
Kad sunce prži, ovo piće spasava organizam: Gasi žeđ, vraća energiju i čuva creva
Ai ilustracija

Kad sunce prži, ovo piće spasava organizam: Gasi žeđ, vraća energiju i čuva creva

14:44 | 0

Najnovije

Najčitanije

1min

Nije samo lepotica: Ćerka supermodela otkrila šta još ume, šokirala ceo svet talentom!

19min

Amerikanac prvi put probao gibanicu i odlepio! Pogledajte u šta je umače, okrenuće vam se želudac - da li je ovo gastro zločin?

37min

Živeti do 100. nije teško: Važno je samo držati se ovih pravila, kažu eksperti za dugovečnost

51min

Stavite čašu slane vode pored kreveta i ostavite je preko noći: Ljudi ujutru ostanu u čudu kada vide šta se promenilo

1H

Od buntovnice do damice: Pevačica skroz promenila imidž, a evo šta je povod

19H

Marija (3) se igrala u dvorištu i samo je nestala: Posle 42 godine otac je pronašao, zanemeo je kada je saznao gde je bila

22H

Baka Radin kolač sa višnjama bez miksera: Kora mekana kao pena, a višnje pune soka pucaju pod zubima

24H

Zasadite ih u avgustu, da vam rađaju celog septembra: Koje povrće može da se opet sadi u avgustu, otkrićemo vam jedno - šargarepa

1D

Fora je u tome kojim redom pržite povrće: Ovako su naše bake spremale sataraš, zato svi kažemo da je samo taj dobar

19H

Hit kolač pravi se za 15 minuta: Nema mleka ni jaja, a ukus vodi na sedmo nebo

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0