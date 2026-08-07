Sve žene stavljaju kredu u frižider: Kad čujete razlog i vi ćete to uraditi

Pakovanje krede košta nekoliko stotina dinara i lako ih možete nabaviti. Kreda će vam pomoći da se nosite sa uobičajenim i dosadnim problemom.

Naime, većina ljudi je sigurno osetila neprijatan miris iz frižidera. Mešanje mirisa različite hrane često stvara smrad. Još je gore kada je nešto već dugo u njemu i počne da se kvari. Vlaga u frižideru samo pogoršava problem. Ali rešenje je jednostavnije nego što mislite. To je obična školska kreda.

Kreda stavljena u frižider će delovati kao apsorber vlage i mirisa, tako da će rešiti dva problema u jednom potezu. To je tako jednostavno i veoma efikasno. Samo stavite kredu na svakoj od polica. Veoma brzo ćete primetiti razliku.

Obična školska kreda nije toksična, tako da nema opasnosti ni da je držite pored prehrambenih proizvoda. Ipak, savetujemo da ne dolazi u direktan kontakt sa hranom. Neće vam škoditi, ali je svejedno ne treba jesti.

Ovaj kućni apsorber vlage i mirisa radi odlično. Samo zapamtite da s vremena na vreme zamenite kredu novom. Koliko često? Zavisi od veličine frižidera, broja i vrste proizvoda koji se tamo čuvaju. Svakako je treba izvaditi kada se navlaži i kada joj se promeni boja i konzistencija.

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