Stanovnici japanskog ostrva Okinava decenijama su predmet istraživanja naučnika širom sveta. Mnogi od njih dožive duboku starost, a dugo se verovalo da je za to zaslužna genetika ili velika količina ribe u ishrani. Ipak, stručnjaci danas smatraju da je tajna mnogo jednostavnija, krije se u svakodnevnim navikama.

Iako ne možemo da živimo baš kao Japanci, neke njihove navike lako možemo da primenimo i kod nas. Upravo one mogu da pomognu da sačuvamo srce, krvne sudove i zdravlje i posle 40. godine.

Okinava godinama intrigira naučnike

Okinava je dugo važila za mesto sa najvećim brojem stogodišnjaka na svetu. Naučnici, među kojima su bili Bredli i Krejg Vilkoks, Makoto Suzuki i njihove kolege, više od dve decenije proučavali su način života starijih stanovnika ovog ostrva.

Kod njih su primećeni niži nivoi hroničnih upala, stabilniji šećer u krvi, kao i manji rizik od bolesti srca i pojedinih vrsta raka. Ispostavilo se da nije presudna samo genetika, već način života.

Navika broj 1: Jedite jednostavno i ne prejedajte se

Tradicionalna ishrana na Okinavi zasniva se na povrću, batatu, morskim algama i proizvodima od soje poput tofua i misa. Takva hrana obiluje vlaknima, biljnim proteinima i složenim ugljenim hidratima.

Još važnije je to što Japanci retko jedu do kraja sitosti. Drže se pravila „hara hači bu“, što znači da prestaju da jedu kada osete da su oko 80 odsto siti.

Naravno, na jelovniku su često i riba i morski plodovi, bogati omega-3 masnim kiselinama, ali stručnjaci ističu da oni nisu jedini razlog dugovečnosti.

Navika broj 2: Krećite se svakog dana

Japanci ne provode sate u teretani. Njihova tajna je u tome što su stalno u pokretu.

Mnogo pešače, voze bicikl, rade lagane vežbe i bave se baštovanstvom. Čak i u poznim godinama ostaju aktivni, pa fizička aktivnost postaje deo svakodnevnog života, a ne posebna obaveza.

Navika broj 3: Ne budite sami

Na Okinavi su porodica i prijatelji veoma važni. Ljudi se redovno druže, pomažu jedni drugima i održavaju bliske odnose tokom celog života.

Istraživač Den Butner, koji je proučavao takozvane „plave zone“ – mesta sa najvećim brojem dugovečnih ljudi – ističe da upravo osećaj pripadnosti zajednici značajno doprinosi boljem psihičkom i fizičkom zdravlju.

Navika broj 4: Nađite mir u malim stvarima

Japanci veliku pažnju posvećuju prirodi, miru i svakodnevnim sitnicama koje donose zadovoljstvo. Šetnja, rad u bašti, uzgajanje biljaka ili jednostavno boravak napolju pomažu im da lakše podnesu stres.

Važno im je i da zadrže interesovanje za život, da se druže, smeju i svakog dana pronađu razlog za dobro raspoloženje.

Nije sve baš idealno

Poslednjih decenija i na Okinavu je stigao zapadni način ishrane. Brza hrana i industrijski prerađeni proizvodi postali su mnogo zastupljeniji nego ranije, pa je prednost ovog ostrva po broju dugovečnih stanovnika počela da se smanjuje.

To pokazuje da način života ima ogroman uticaj i da zdrave navike moraju da se neguju tokom celog života.