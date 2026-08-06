Teško je poverovati da ovako kremasta i ukusna poslastica može da se napravi bez mleka i jaja. Ova popularna torta izgleda poput deserta iz vrhunske poslastičarnice, a priprema se za samo 15 minuta. Nema pečenja, zahtevnih filova ni bojazni da neće uspeti.

Potrebno je svega nekoliko sastojaka, malo keksa i jedan jednostavan trik koji pravi veliku razliku u ukusu i teksturi.

Kolač bez pečenja koji svi rado ponavljaju

Brza keks torta već godinama zauzima posebno mesto među omiljenim domaćim poslasticama, jer je jednostavna za pripremu i uspeva čak i onima koji nemaju mnogo iskustva u kuhinji.

Nema čekanja da testo naraste niti brige da li će kora biti dovoljno pečena. Sve se pripremi za nekoliko minuta, a frižider odradi završni deo posla.

Najviše pažnje privlači bogati kremasti čokoladni fil koji povezuje keks u savršenu poslasticu. Nakon nekoliko sati hlađenja torta se lako seče na pravilne komade i izgleda kao da je u njenu pripremu uloženo mnogo više vremena.

Sastojci za ovu popularnu poslasticu

300 g keksa

200 g margarina ili putera sobne temperature

5 kašika šećera u prahu

5 kašika kakaa

1 kesica vanilin šećera

100 ml jake ohlađene kafe

50 g sitno seckanih oraha po želji

Sastojak koji daje poseban ukus, a malo ko ga očekuje

Tajna ove keks torte krije se u jednom jednostavnom dodatku, a to je kafa.

Iako na prvi pogled može delovati neobično, nekoliko kašika ohlađene kafe neće učiniti da kolač ima ukus kafe. Naprotiv, ona dodatno ističe aromu čokolade i daje filu bogatiji i puniji ukus.

Ukoliko ne volite kafu, možete je zameniti vodom ili sokom od narandže, a rezultat će i dalje biti ukusan.

Kako napraviti ovu poslasticu za samo 15 minuta

Margarin ili puter umutite sa šećerom u prahu dok ne dobijete glatku i kremastu smesu. Zatim dodajte kakao i vanilin šećer i nastavite kratko da mutite dok se svi sastojci ne sjedine.

Keks kratko umačite u ohlađenu kafu, vodeći računa da ne ostane predugo u tečnosti. Ako upije previše kafe, torta može izgubiti čvrstu i lepu strukturu.

Slažite red keksa, zatim sloj čokoladne kreme, pa ponavljajte postupak dok ne potrošite sve sastojke. Završite slojem kreme i pospite sitno seckanim orasima.

Tortu prekrijte folijom i ostavite u frižideru najmanje četiri sata da se dobro stegne. Najlepši ukus i teksturu dobija kada odstoji preko noći.

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