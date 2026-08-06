Uz ove instrukcije pripremićete pravu kafansku čorbu

Sastojci:

500 g pasiranog paradajza

pola šoljice pinjola

4.5 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja

glavica crnog luka

4 čena belog luka

1 kašičica semenki koromača

pola kašičice ljute paprike

bosiljak, biber, origano

pola čaše belog vina

Priprema:

U paradajz dodati pinjole i miksati do glatke smese.

Zagrejati ulje u većoj posudi, dodati sitno naseckani luk, usitnjeni beli luk, semenke komorača i suvu usitnjenu ljutu papriku.

Dinstati oko 5 minuta dok luk omekša. Umešati preostalu količinu paradajza, bosiljak, vino i origano, zatim dodati i paradajz sa pinjolima i promešati.

Kada supa provri, kuvati na laganoj vatri još 5-6 minuta da se arome povežu.

Začiniti solju i biberom i po želji dodati još ljute paprike. Pre serviranja posuti preostalim bosiljkom.