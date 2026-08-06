Uz ove instrukcije pripremićete pravu kafansku čorbu
Sastojci:
500 g pasiranog paradajza
pola šoljice pinjola
4.5 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja
glavica crnog luka
4 čena belog luka
1 kašičica semenki koromača
pola kašičice ljute paprike
bosiljak, biber, origano
pola čaše belog vina
Priprema:
U paradajz dodati pinjole i miksati do glatke smese.
Zagrejati ulje u većoj posudi, dodati sitno naseckani luk, usitnjeni beli luk, semenke komorača i suvu usitnjenu ljutu papriku.
Dinstati oko 5 minuta dok luk omekša. Umešati preostalu količinu paradajza, bosiljak, vino i origano, zatim dodati i paradajz sa pinjolima i promešati.
Kada supa provri, kuvati na laganoj vatri još 5-6 minuta da se arome povežu.
Začiniti solju i biberom i po želji dodati još ljute paprike. Pre serviranja posuti preostalim bosiljkom.
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