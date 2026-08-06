Kada temperature pređu 35 stepeni, voda je i dalje najbolji saveznik protiv dehidratacije. Ipak, nutricionisti kažu da postoji još jedan napitak koji može da pomogne organizmu da lakše podnese vrućinu - kefir.

Osim što osvežava, kefir sadrži elektrolite i brojne hranljive materije koje pomažu da nadoknadite ono što telo gubi znojenjem.

Zašto je kefir dobar leti?

Tokom velikih vrućina organizam gubi mnogo tečnosti i minerala. Zbog toga se mogu javiti umor, glavobolja, vrtoglavica i malaksalost.

Kefir je fermentisani mlečni napitak bogat kalcijumom, kalijumom i natrijumom, mineralima koji učestvuju u održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu. Pored toga, sadrži i magnezijum, vitamin B12, mangan, cink i druge korisne hranljive materije.

U 100 grama kefira ima oko 50 kalorija, pa može da pruži i malo više energije nego obična voda ili nezaslađeni čaj.

Dobar je i za varenje

Kefir je poznat po tome što sadrži probiotske kulture, koje mogu da doprinesu zdravlju crevne mikroflore i pravilnom varenju. Redovna konzumacija može pozitivno da utiče i na imunitet.

Zbog relativno malog broja kalorija često se preporučuje osobama koje vode računa o telesnoj težini, ali i sportistima. Neka istraživanja ukazuju da može doprineti i očuvanju zdravlja kostiju, kao i normalnom nivou holesterola.

Nije za svakoga

Ipak, kefir nije idealan izbor za sve. Osobe koje imaju alergiju na proteine kravljeg mleka trebalo bi da ga izbegavaju, dok oni sa intolerancijom na laktozu mogu da potraže verzije bez laktoze.

Takođe, kod pojedinih ljudi koji imaju osetljiv sistem za varenje kefir može privremeno da izazove nadimanje ili dijareju.

Šta još pomaže tokom vrućina?

Osim vode i kefira, stručnjaci preporučuju i namirnice koje sadrže mnogo vode. Među njima su lubenica, dinja, krastavac i paradajz, koji pomažu organizmu da lakše ostane hidriran.

S druge strane, tokom tropskih dana trebalo bi izbegavati veoma slanu i tešku hranu, jer može dodatno da pojača osećaj žeđi.