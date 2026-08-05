Mnogi će primetiti ružne, tamne mrlje na dnu paradajza - reč je o pojavi poznatoj kao trulež na dnu ploda, koja nastaje usled nedostatka kalcijuma.

Takav paradajz se može jesti ako se odstrani zahvaćeni deo, ali to znači i gubitak dobrog dela ploda. Da biste sprečili ovu pojavu, članovi Facebook grupe Gardening UK Hints, Tips & Advice preporučuju jednostavno rešenje: ljuske od jaja.

Zašto baš ljuske?

Ljuske jaja su bogate kalcijumom i, prema dugogodišnjim baštovanima, mogu efikasno sprečiti trulež na dnu paradajza. Osim toga, poboljšavaju strukturu zemljišta, odbijaju puževe i smanjuju pH vrednost zemljišta.

Kako koristiti ljuske od jaja za paradajz: