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Mnogi će primetiti ružne, tamne mrlje na dnu paradajza - reč je o pojavi poznatoj kao trulež na dnu ploda, koja nastaje usled nedostatka kalcijuma.
Takav paradajz se može jesti ako se odstrani zahvaćeni deo, ali to znači i gubitak dobrog dela ploda. Da biste sprečili ovu pojavu, članovi Facebook grupe Gardening UK Hints, Tips & Advice preporučuju jednostavno rešenje: ljuske od jaja.
Zašto baš ljuske?
Ljuske jaja su bogate kalcijumom i, prema dugogodišnjim baštovanima, mogu efikasno sprečiti trulež na dnu paradajza. Osim toga, poboljšavaju strukturu zemljišta, odbijaju puževe i smanjuju pH vrednost zemljišta.
Kako koristiti ljuske od jaja za paradajz:
- Operite i osušite ljuske.
- Usitnite ih idealno je da ih sameljete u blenderu u sitan prah.
- Pospite prah od ljuski oko stabljike biljke.
- Umešajte ljuske u zemlju pomoću ruku ili male lopatice.
- Dobro zalijte biljku da bi se kalcijum iz ljuski upio u zemlju.
- Napomena: Iako ljuske od jaja pomažu, nepravilno zalivanje je najčešći uzrok truleži na dnu ploda.
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