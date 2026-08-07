Dok temperatura ovih dana prelazi 35 stepeni, mnogi spas traže u klima-uređajima i ventilatorima. Međutim, naše bake su i bez moderne tehnologije uspevale da rashlade kuću. Nisu imale skupe uređaje, već nekoliko jednostavnih navika koje su zaista pravile razliku.

Njihovo glavno pravilo bilo je jednostavno, ne dozvoli da vrućina uđe u kuću, umesto da kasnije pokušavaš da rashladiš već usijane prostorije.

Jedna od najvećih grešaka tokom leta jeste otvaranje prozora usred dana, kada je napolju najtoplije. Bake to nikada nisu radile. Prozore su širom otvarale rano ujutru, čim svane, dok je vazduh još svež. Čim sunce počne da greje, sve bi ponovo zatvorile.

Isto su radile i uveče. Otvaranjem prozora na suprotnim stranama kuće pravile su prirodnu promaju koja je tokom noći izbacivala nagomilanu toplotu iz prostorija.

Roletne nisu dizale dok sunce ne zađe

Još jedan trik kojeg su se strogo pridržavale bio je da tokom najtoplijeg dela dana ne puštaju sunčeve zrake u kuću. Roletne su bile spuštene, a prozori prekriveni debljim zavesama.

Na taj način zidovi, podovi i nameštaj nisu upijali toplotu, pa je u prostorijama bilo znatno prijatnije čak i kada je napolju pržilo.

Vlažna čaršav ili zavesa umesto klime

Među starim trikovima posebno se izdvajao jedan koji mnogi danas ponovo koriste. Ispred otvorenog prozora ili vrata okačili bi blago navlažen pamučni čaršav ili zavesu.

Kada vazduh prolazi kroz mokru tkaninu, voda isparava i prirodno ga hladi, pa u prostoriju ulazi osvežavajući povetarac. Ovaj jednostavan trik bio je posebno popularan u vreme kada klima-uređaji nisu postojali.

Hladna voda na podu pravi veliku razliku

Naše bake su tokom najvećih vrućina često prebrisale podove hladnom vodom. Ovaj trik posebno dobro funkcioniše u kućama i stanovima sa keramičkim pločicama ili kamenim podovima, jer takve površine dugo zadržavaju svežinu.

Iako danas većina domaćinstava koristi klimu, ovi jednostavni trikovi mogu da pomognu da u kući bude prijatnije, a pritom ćete manje opteretiti klima-uređaj i uštedeti na računu za struju.