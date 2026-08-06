Iako je sasvim normalno da pojedini cvetovi počnu da blede krajem leta, postoji jednostavan postupak koji može značajno produžiti cvetanje.

Kako leto odmiče, na ružama počinju da se formiraju plodovi - šipci. Njihovo stvaranje biljci šalje signal da je završila sezonu cvetanja, zbog čega prestaje da razvija nove pupoljke. Zbog toga stručnjaci savetuju da se u avgustu obavi takozvano „uklanjanje precvetalih cvetova“ (deadheading), čime se energija biljke usmerava na stvaranje novih cvetova, umesto na razvoj plodova.

Baštovanka i osnivačica bloga Songbird, Marijana Songbird, objašnjava:

„Uklanjanje precvetalih cvetova je jednostavan, ali veoma važan posao koji podstiče ruže da nastave da cvetaju tokom leta. Kada odsečete uveli cvet iznad zdravog lista, biljka će svoju energiju usmeriti na nove cvetove umesto na formiranje šipaka.“

Zašto je ovo važno?

Uklanjanje precvetalih cvetova početkom avgusta omogućava ružama da mnogo duže cvetaju. Osim toga, biljka će svu svoju energiju usmeriti na nove pupoljke, pa će cvetovi biti veći, zdraviji i dugotrajniji. Ova jednostavna mera doprinosi i boljoj cirkulaciji vazduha oko biljke, čime se smanjuje rizik od gljivičnih bolesti, poput crne pegavosti, koja često napada ruže u jesen.

Kako pravilno ukloniti precvetale cvetove?

Za ovaj posao potrebne su vam samo oštre baštenske makaze. Preporučuje se da ih nakon svakog reza očistite izopropil alkoholom ili dezinfekcionim maramicama kako biste sprečili prenošenje bolesti sa jedne biljke na drugu.

Najpre pronađite cvetove čije su latice uvele, posmeđele ili počele da opadaju. Obratite pažnju i na tanke, slabe izdanke koji neće moći da nose zdrave cvetove.

Pratite stabljiku ispod precvetalog cveta dok ne pronađete prvi zdrav list sa pet liski. Rez napravite oko pet centimetara iznad tog lista, pod uglom od približno 45 stepeni, kako bi kišnica lakše oticala i smanjila mogućnost razvoja bolesti.

Na kraju pokupite sve odsečene cvetove sa zemlje, jer biljni ostaci mogu privući štetočine. Ceo postupak traje manje od pet minuta, a nagrada će biti bujnije, zdravije i dugotrajnije cvetanje ruža sve do jeseni.