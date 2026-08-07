Kad se priča o zdravoj ribi, većina odmah pomisli na losos. Međutim, nutricionisti već godinama ističu da postoji jedna mnogo pristupačnija riba koja po nutritivnim vrednostima nimalo ne zaostaje, a često je i bolji izbor. Reč je o skuši.

Osim što je ukusna i lako se priprema, skuša je prava mala riznica proteina, omega-3 masnih kiselina, vitamina i minerala. Zato se često nalazi na jelovnicima ljudi koji vode računa o zdravlju, ali i onih koji žele kvalitetan obrok bez velikog troška.

Prepuna proteina i zdravih masti

Skuša spada u masnije vrste ribe, ali upravo su te masti njen najveći adut. Reč je o omega-3 masnim kiselinama koje doprinose zdravlju srca, krvnih sudova i mozga.

U samo 100 grama skuše nalazi se oko 18 grama proteina, koji se lako vare i dugo drže sitost. Zbog toga je odličan izbor i za ljude koji žele da smršaju ili povećaju unos kvalitetnih proteina.

Dobra je za srce, mozak i imunitet

Redovna konzumacija skuše može da doprinese normalnom radu srca, pomogne u održavanju dobrog nivoa holesterola i smanji upalne procese u organizmu.

Pored toga, bogata je vitaminom D, vitaminom B12, selenom i jodom, koji su važni za imunitet, nerve, štitastu žlezdu i zdravlje kostiju.

Posebno se preporučuje deci i trudnicama

Zbog visokog sadržaja omega-3 masnih kiselina, skuša se često preporučuje kao deo raznovrsne ishrane dece, trudnica i dojilja. Ove hranljive materije važne su za pravilan razvoj mozga i nervnog sistema, ali se u trudnoći i tokom dojenja preporučuje da se količina i vrsta ribe usklade sa savetom lekara zbog mogućeg sadržaja žive kod pojedinih vrsta ribe.

Jeftina, a veoma zdrava

Za razliku od lososa, skuša je znatno povoljnija, pa je mnogima dostupnija za redovnu ishranu. Može da se peče u rerni, na roštilju ili da se priprema na tiganju, a odlično ide uz krompir, blitvu, salatu ili grilovano povrće.

Ako već razmišljate koju ribu da stavite na jelovnik, možda je pravo vreme da češće birate upravo skušu. Ukusna je, zasitna, puna korisnih hranljivih materija i ne opterećuje kućni budžet kao neke druge vrste ribe.