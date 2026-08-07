Zavesa za tuširanje je jedna od onih stvari na koju retko obraćamo pažnju, sve dok ne primetimo žute fleke, kamenac ili tragove sapuna. Većina odmah pomisli da je jedino rešenje ribanje sunđerom ili kupovina jakih sredstava za čišćenje. Međutim, postoji mnogo jednostavniji trik koji iskusne domaćice odavno koriste.

Sve što treba da uradite jeste da u mašinu za veš zajedno sa zavesom ubacite jedan frotirski peškir.

Zašto baš peškir?

Dok se mašina okreće, zavesa se sama uglavnom samo lepi za bubanj i nema dovoljno trenja da bi se skinule tvrdokorne naslage sapuna, kamenca i prljavštine.

Frotirski peškir, zahvaljujući svojim vlaknima, tokom pranja stalno dodiruje zavesu i deluje kao blagi abraziv. Na taj način nežno uklanja prljavštinu, dok deterdžent istovremeno rastvara naslage.

Još jedna prednost je što peškir sprečava da se zavesa previše zgužva u bubnju, pa se bolje opere i ispere sa svih strana.

Koje zavese smeju da se peru u mašini?

Pre nego što ubacite zavesu u mašinu, obavezno proverite etiketu proizvođača.

Većina zavesa od tkanine, poliestera i vinila može bez problema da se pere u mašini, osim ako nije drugačije naznačeno.

Ako je materijal ispucao, počeo da se ljušti ili je postao veoma krut, bolje je da je ne perete na ovaj način jer bi mogla dodatno da se ošteti.

Obratite pažnju i na metalne alkice. Ako su zarđale ili labave, mogu oštetiti i zavesu i bubanj mašine.

Kako pravilno oprati zavesu?

Stavite zavesu u bubanj, dodajte jedan čist frotirski peškir srednje veličine i sipajte uobičajenu količinu deterdženta.

Ako su na zavesi vidljive naslage kamenca, možete dodati malo kiseoničkog izbeljivača, ali sredstva na bazi hlora koristite samo ako proizvođač to dozvoljava.

Najbolje je prati na temperaturi od 30 do 40 stepeni, jer je to dovoljno da ukloni većinu nečistoća, a da pritom ne ošteti materijal.

Birajte blag program pranja i izbegavajte jaku centrifugu.

Kada se pranje završi, odmah izvadite zavesu i okačite je na šipku dok je još blago vlažna. Pod sopstvenom težinom će se ispraviti i neće ostati zgužvana.

Koliko često treba prati zavesu?

Ako svakodnevno koristite kupatilo, dovoljno je da zavesu operete jednom mesečno. U kupatilima sa slabijom ventilacijom i većom vlagom možda će biti potrebno i češće pranje.

Da bi što duže ostala čista, posle svakog tuširanja potpuno je raširite. Tako će se voda brže osušiti, a mnogo su manje šanse da se pojave buđ i tamne fleke.