Dom i saveti
Ubacite ovo u mašinu zajedno sa zavesom za tuš: Ostatke sapuna skida bez ribanja, izgledaće kao nova
Većina odmah pomisli da je jedino rešenje ribanje sunđerom
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DOM I SAVETI
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