Ne znam da li ste nekada čuli za "nameštanje želuca", ali kod nas na Balkanu gotovo svako zna nekoga ko je zbog toga završio kod bake, komšinice ili neke žene za koju se priča da "ima ruku".

Ja jesam.

Posle jednog perioda velikog stresa i nošenja teških kesa počela sam da osećam čudan pritisak u stomaku. Nije me bolelo baš klasično. Više kao da mi nešto stoji u grudima. Posle jela kiselina, podrigivanje, nadutost... Nisam mogla ni da spavam kako treba.

Kad sam se požalila svekrvi, samo me je pogledala i rekla:

"Nije to ništa, podigao ti se želudac."

Nasmejala sam se. Mislila sam da se šali.

Međutim, zamolila me je da legnem na krevet, nekoliko minuta mi je lagano masirala stomak oko pupka i ispod rebara, pritiskajući određene tačke. Sve vreme je govorila da se želudac "vrati gde treba". Posle toga mi je rekla da tog dana ne dižem ništa teško i da jedem laganu hranu.

Da li je bilo do masaže, odmora ili autosugestije, ne znam, ali meni je tada zaista bilo lakše.

Mnogi se i danas kunu u ovu metodu

U mnogim krajevima Srbije i danas postoje ljudi koji veruju da se želudac može "namestiti" blagom masažom stomaka. Kažu da se tegobe javljaju posle velikog napora, stresa, dizanja tereta ili naglog pokreta.

Najčešće opisuju iste simptome:

osećaj težine u stomaku,

gorušicu,

nadimanje,

podrigivanje,

pritisak ispod rebara,

mučninu.

Nekada su žene to prenosile s kolena na koleno, pa se gotovo u svakom selu znalo ko "namešta želudac".

Šta kaže medicina?

Lekari, ipak, objašnjavaju da ne postoji medicinski dokaz da se želudac može vratiti na mesto ručnom masažom. Ovakve tegobe često mogu biti povezane sa hijatalnom kilom, refluksom, gastritisom ili drugim oboljenjima sistema za varenje.

Zato, ako se simptomi često ponavljaju, ne prolaze ili su veoma jaki, pregled kod lekara je najbolji način da se utvrdi pravi uzrok.

Ipak, jedno je sigurno, priče o "nameštanju želuca" i danas žive. Mnogi će vam reći da im je upravo baka, svekrva ili komšinica pomogla kada ih je "uhvatio želudac". Da li je u pitanju iskustvo, placebo ili nešto treće, svako ima svoju priču. A baš zato se ovaj stari narodni običaj i dalje prepričava.