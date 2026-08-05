Reč je o rendanim tikvicama koje se odlično slažu sa sirom i korama, dajući piti posebnu mekoću i svežinu.

Međutim, postoji jedan trik koji ne bi trebalo preskočiti. Nakon što narendate tikvice, potrebno je da ih posolite i ostavite desetak do petnaest minuta kako bi pustile višak vode. Zatim ih dobro iscedite rukama ili kroz čistu kuhinjsku krpu. Na taj način pita neće biti gnjecava, a kore će zadržati savršenu teksturu.

Tek kada su tikvice dobro oceđene, umešajte ih u fil od sira, jaja i pavlake ili jogurta, pa tom smesom premažite kore. Dobro se slažu i sa sitno seckanim peršunom, mirođijom ili mladim lukom, koji dodatno obogaćuju ukus.

Tokom pečenja tikvice omekšaju i gotovo se istope u filu, pa gužvara ostaje izuzetno sočna iznutra, dok spolja dobija hrskavu, zlatnu koricu.

Ako želite da klasičnu gužvaru podignete na viši nivo, rendane i dobro oceđene tikvice pravi su izbor. Ovaj jednostavan trik mnoge domaćice koriste godinama, a rezultat je pita koja nestaje sa stola čim se posluži.