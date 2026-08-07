Veš vam ne miriše na prašak i omekšivač? Samo ovako će bubanj blistati kao nov, bez kamenca i prljavštinePrethodna vest
Sigurno vam se makar jednom desilo da vam "pukne" rajsferšlus na nekom komadu odeće. Nije ga lako popraviti...
Sve što vam treba jeste viljuška i 10 sekundi! Prvo treba da sa rajsferšlusa skinete metalnu osnovu, stavite je na viljušku (baš kako je prikazano u videu), a zatim da navučete na metalni deo spojnicu odeće.
Ostaje vam samo da u jednom momentu pomerite odeću sa viljuške i problem je rešen. Kako komplikovani problem ima jednostavno rešenje, zar ne?
Trikom je oduševljen i glumac Rajan Rejnolds koji je na Tviter nalogu šerovao video uz komentar: "Ovo čekam ceo život".
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