Sigurno vam se makar jednom desilo da vam "pukne" rajsferšlus na nekom komadu odeće. Nije ga lako popraviti...

Sve što vam treba jeste viljuška i 10 sekundi! Prvo treba da sa rajsferšlusa skinete metalnu osnovu, stavite je na viljušku (baš kako je prikazano u videu), a zatim da navučete na metalni deo spojnicu odeće.

Ostaje vam samo da u jednom momentu pomerite odeću sa viljuške i problem je rešen. Kako komplikovani problem ima jednostavno rešenje, zar ne?

Trikom je oduševljen i glumac Rajan Rejnolds koji je na Tviter nalogu šerovao video uz komentar: "Ovo čekam ceo život".