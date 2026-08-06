Buđ, gljivice, nečistoća, virusi, sve navedeno uklanja se moćnim uljem čajevca. Fuge u kupatilu i kuhinji vratiće staru boju, a kuća će vam jednostavno zablistati.

Ulje čajevca je moćno dezinfekciono sredstvo, a u to ćete se i sami uveriti, a vaš novi preparat napravićete jednostavno.

U 500 ml vode dodajte 20 ml čajevca, smesu sipajte u bocu sa raspršivačem, i raspršite na mesta koja ćete čistiti. Ostavite da odstoji nekoliko minuta i fleke i nečistoća će se u jednom potezu otkloniti.