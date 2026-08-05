Većina ljudi samo prebriše slavine prilikom čišćenja kupatila, ali s vremenom one postanu prekrivene sapunicom i kamencem koji formiraju tvrd, hrapav sloj na metalu.

Mrlje na slavinama iznenađujuće je teško ukloniti, jer je kamenac sastavljen od minerala koji se s vremenom stvrdnjavaju i ne mogu se ukloniti običnim sredstvima na bazi vode.

Sapun takođe može da reaguje s kamencem i stvori supstancu poznatu kao sapunov kamenac, koji se vezuje za površinu i stvara masni sloj koji je teško ukloniti bez grebanja slavine. Međutim, stručnjaci za čišćenje iz Homeglow otkrili su jednostavno rešenje – ispostavlja se da je jedan od najučinkovitijih načina da se rastvore očvrsle mrlje na slavinama taj da se na njih prelije najpopularniji gazirani sok na svetu.

 Možda najpopularniji gazirani sok na svetu doživljavate samo kao osvežavajući napitak, ali sastojci, uključujući limunsku kiselinu, vinsku kiselinu i fosfornu kiselinu, mogu da rastvore rđu i mineralne naslage. Taj sok je odličan za odčepljivanje slavina, uklanjanje kamenca i vraćanje sjaja u tuš kabini. Efikasna je kao sredstvo za čišćenje, ali nije previše kisela pa ne oštećuje ni ne skida sloj metala.

Možda zvuči čudno da gazirani sok koristite za čišćenje, ali sadrži kiseline koje lako rastvaraju minerale i masnoće. Ključ za uklanjanje sapunice i kamenca jeste kisela smeša, ali dovoljno blaga i prirodna da ne ošteti metal.

S vremenom sapun i kamenac mogu da umanje sjaj slavina, a pomenuti sok će ih učiniti mnogo lakšim za čišćenje i pomoći da ostanu što sjajnije.

Kako lako očistiti slavine na sudoperi

Potrebno je:

  • 1 plastična kesa (ili kesica za sendviče)
  • nekoliko gumica
  • 1 do 2 limenke soka
  • stara četkica za zube

Postupak:

  1. Napunite plastičnu kesu sokom i pažljivo je stavite preko slavine.
  2. Brzo učvrstite gumicama i ostavite da deluje najmanje jedan sat.
  3. Ako su mrlje tvrdokornije, kesu možete ostaviti i duže.
  4. Kada skinete kesu, starom četkicom lagano oribajte mrlje.
  5. Sve masne i tvrde naslage trebalo bi da se raspadnu.
  6. Isperite toplom vodom, prebrišite čistom krpom – i slavine će izgledati potpuno čisto i sjajno, piše Ekspres. 