Najstarija mačka na svetu: Dočekala 31 godinu, njen vlasnik kaže da se u ovome krije njena dugovečnostPrethodna vest
Koda kosa neće da "sluša" znači da joj treba pomoć. Ovog puta izostavićemo skupocene šampone i preparate.
Jednostavno, primenimo stare dobre i učinkovite trikove.
Naime, ako želite da je regenerišete u šampon je dovoljno da ubacite malo šećera koji će tokom pranja učiniti blagi piling i dubinski isprati svu nečistoću iz kose.
Druga magična namirnica je sirće. Ako ubacite kašičicu, neće se osećati neprijatan miris, a kosa će biti nestvarno sjajna i blistava.
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