Koda kosa neće da "sluša" znači da joj treba pomoć. Ovog puta izostavićemo skupocene šampone i preparate.

Jednostavno, primenimo stare dobre i učinkovite trikove.

Naime, ako želite da je regenerišete u šampon je dovoljno da ubacite malo šećera koji će tokom pranja učiniti blagi piling i dubinski isprati svu nečistoću iz kose.

Druga magična namirnica je sirće. Ako ubacite kašičicu, neće se osećati neprijatan miris, a kosa će biti nestvarno sjajna i blistava.