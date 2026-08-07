Šta se dešava kada zamrznete lubenicu

Potpuno je bezbedno zamrznuti lubenicu. Najveća promena koju ćete primetiti nije u njenom ukusu ili nutritivnoj vrednosti — već u teksturi.

„Kada se voda zamrzne u čvrsto stanje, ona se širi”, kaže Barbara Rič, kuvar-instruktor u „Institute of Culinary Education” za sajt Martha Stewart. „Kod lubenice, koja je posebno sočno voće puno vode, njena hrskava tekstura potiče od veoma finih vlakana koja voću daju strukturu. Kada zamrznete lubenicu, njen sok se širi i lomi ta vlakna.”

Prehrambeni naučnik Ebi Til objašnjava da se taj proces dešava na ćelijskom nivou.

„Volim da posmatram te kristale leda kao sićušna, oštra koplja koja pritiskaju i oštećuju ćelijsku strukturu lubenice dok se formiraju i rastu”, kaže ona. „Kada se lubenica odmrzne, te oštećene ćelije više ne mogu da održe svoju strukturu niti unutrašnji pritisak koji biljne ćelije održava čvrstim. Kako ta voda curi iz ćelija, lubenica gubi svoju hrskavu teksturu i postaje mekša i vodenastija.”

Zamrzavanje takođe odlično čuva hranljive materije. Prema rečima Tilove, niske temperature usporavaju hemijske reakcije koje postepeno razgrađuju vitamine i antioksidanse, pa zamrznuta lubenica može zadržati više hranljivih materija nego lubenica ostavljena na sobnoj temperaturi.

Kako zamrznuti lubenicu

Operite spoljašnjost lubenice pre sečenja.





Uklonite koru i sve semenke.





Isecite meso na kocke, kuglice ili štapiće.





Poređajte komade u jednom sloju na pleh obložen papirima za pečenje.





Zamrznite dok se ne stvrdne, a zatim prebacite komade u kesu bezbednu za zamrzivač ili hermetički zatvorenu posudu.

Ovaj dodatni korak, koji se naziva brzo zamrzavanje, sprečava da se komadi zamrznu u jednu ogromnu grudvu.

„Ključ je da se lubenica zamrzne što je brže moguće i da se zaštiti od izloženosti vazduhu”, kaže Tilova. „Brzo zamrzavanje pomaže u stvaranju manjih kristala leda, koji uzrokuju manje oštećenja ćelijske strukture voća.”

Da biste sprečili oštećenja od zamrzavanja (opekotine od mraza), istisnite što je više moguće vazduha iz kesa za zamrzivač pre zatvaranja ili koristite aparat za vakuumiranje ako ga imate. Takođe možete napraviti pire ili sok od lubenice i zamrznuti ga u hermetički zatvorenim posudama ili posudama za kockice leda radi lakše upotrebe kasnije.

Jedna stvar koju ne bi trebalo da radite? Zamrzavanje cele lubenice. „Sadržaj vode će se proširiti i slomiti lubenicu, što će neizbežno napraviti nered”, kaže Ričova.

Koliko dugo traju?

Dobra vest? Većina ukusa ovog voća ostaje netaknuta. „Najveća promena je definitivno tekstura”, kaže Tilova. „Glavna jedinjenja ukusa i arome u lubenici i dalje su tu nakon zamrzavanja. Ali mi ne doživljavamo ukus izolovano. Hrskav, sočan komad sveže lubenice pruža sasvim drugačiji doživljaj pri jelu od mekog komada odmrznute lubenice, čak i ako su prisutni isti šećeri i jedinjenja ukusa.”Da biste postigli najbolje rezultate, počnite sa zrelom, svežom lubenicom.

Za najbolji ukus i kvalitet, planirajte da upotrebite zamrznutu lubenicu u roku od 6 do 12 meseci, kaže Tilova.

Iako lubenica ostaje bezbedna na neodređeno vreme ako se drži neprekidno zamrznuta, kao i kod većine namirnica, njen kvalitet će se postepeno smanjivati. Veliki kristali leda, mesta sa opekotinama od mraza, slab ukus ili preterano kašasta tekstura znaci su da je prošla svoj vrhunac.

Najbolji načini za korišćenje zamrznute lubenice

Pošto zamrzavanje menja teksturu, zamrznuta lubenica blista u receptima gde će se blendirati ili ponovo zamrzavati.

Neke od najboljih varijanti su:

Smutiji





Zamrznuti kokteli i bezalkoholni kokteli





Osvežavajući napici





Slašiji





Sorbei





Granite





Domaći sladoledi na štapiću





Zamrznute kockice dodate direktno u piće umesto leda

Ričova preporučuje blendiranje lubenice sa limetom, nanom i malo agave za osvežavajući letnji napitak.

Ako ste avanturistički raspoloženi, odmrznuta lubenica se čak može koristiti i u slanim receptima. Ričova kaže da neki veganski recepti mariniraju odmrznute komade lubenice kako bi oponašali teksturu sušija ili tune.

Možete li je odmrznuti i jesti kao svežu?

Možete, ali verovatno nećete želeli.

„Ako pokušavate da zamrznete lubenicu i očekujete da se odmrzne do hrskave sveže teksture, uvek ćete biti razočarani”, kaže Ričova. „Ne postoji način da se ta tekstura sačuva osim da se jede sveža.” Kada se odmrzne, lubenica postaje mnogo mekša, manje hrskava i često ispušta prilično tečnosti. Neće imati ono zadovoljavajuće krckanje koje svežu lubenicu čini tako privlačnom.

Til kaže da odmrznuta lubenica nije dobar izbor za voćne salate, meze ili sveže dekoracije jer je njena struktura već oštećena. Sačuvajte je za blendirane recepte.

Zaključak

Zamrzavanje lubenice je pametan način da se smanji bacanje hrane kada kupite više nego što možete da pojedete. Iako je njena hrskava tekstura zauvek nestala, njen ukus i hranljive materije ostaju uglavnom netaknuti, što zamrznutu lubenicu čini odličnim sastojkom za mnoga druga jela — i omogućava vam da uživate u ukusnom ukusu lubenice i nakon završetka leta.

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