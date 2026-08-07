Ovaj jednostavan večernji ritual ponovo je postao popularan na društvenim mrežama. Istražili smo odakle potiče ovo verovanje i šta bi trebalo da znate pre nego što ga isprobate.

Na društvenim mrežama i ezoteričnim forumima ponovo se priča o neobičnom ritualu da se pred spavanje pored kreveta ostavi čaša vode sa solju. Oni koji veruju u ovu praksu smatraju da ona pomaže da se prostor oslobodi negativne energije, umiri misli i stvori prijatnija atmosfera za san.

Važno je naglasiti da ne postoje naučni dokazi koji potvrđuju da ova metoda zaista deluje, ali je reč o običaju koji postoji vekovima i koji i danas privlači pažnju mnogih.

So kao simbol zaštite i pročišćenja

U brojnim kulturama so se od davnina smatra simbolom čistoće, zaštite i blagostanja. Koristila se u raznim obredima, nosila kao amajlija i stavljala u dom kako bi, prema verovanju, odbila lošu energiju.

I voda ima posebno mesto u narodnim običajima, jer simbolizuje obnovu, život i pročišćenje.

Veruje se da kombinacija vode i soli tokom noći „upija“ negativnu energiju koja se nakupila posle stresnog dana, svađa ili emocionalnog umora.

Prema verovanju, u čašu vode treba sipati jednu do dve kašike kuhinjske soli. Neki preporučuju da se doda i kašika sirćeta, dok drugi savetuju da se so ne meša potpuno, već da deo kristala ostane na dnu.

Čaša se zatim ostavlja pored uzglavlja, na noćnom stočiću ili ispod kreveta. Ujutru se voda prospe u odvod ili tekuću vodu, a uveče se pripremi nova.

Mnogi koji praktikuju ovaj običaj tvrde da ujutru primete promene na vodi, pojavu mehurića, kondenzacije ili taloga na dnu čaše. Prema ezoterijskim tumačenjima, to je znak da je voda tokom noći „upila“ negativnu energiju.

Pristalice ovih verovanja smatraju da takav ritual doprinosi osećaju smirenosti, unutrašnjem balansu i kvalitetnijem snu.

Šta kaže nauka?

Za sada ne postoje pouzdana naučna istraživanja koja potvrđuju da so ili slana voda mogu da uklone negativnu energiju ili da utiču na zdravlje na način na koji to tvrde ezoterijska učenja.

Psiholozi, međutim, objašnjavaju da osećaj opuštenosti može biti posledica samog večernjeg rituala, očekivanja pozitivnog ishoda i placebo efekta.

Ako ovaj običaj doživljavate kao način da se opustite pred spavanje, a ne kao zamenu za lečenje ili stručnu pomoć kada je ona potrebna, nema prepreke da ga isprobate. Ipak, važno je imati na umu da je reč o tradicionalnom verovanju, a ne o metodi čije je dejstvo naučno potvrđeno.