Možda smo i pisali o ovome, ali nije na odmet da ponovimo. Metod kojim će veš mašina zablistati, a kojim će se otkloniti sva nečistoća, kamenac i bakterije, postao je potpuni hit.

Pored prirodnih sredstava kao što su soda bikarbona i sirće koje delimično očiste bubanj veš mašine, ubacite 5 tableta za mašinsko pranje posuđa u vašu veš mašinu.

Uključite je na visoku temperaturu i nakon samo nekoliko minuta videćete koliko će voda postati crna. Ostavite mašinu da završi svoj proces pranja. Na kraju će biti kao nova, a sva nečistoća i neprijatni mirisi biće uklonjeni, a primetićete da će i vaš veš mirisati svežije nakon ovog postupka.