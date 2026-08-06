Ako voda u kadi ili lavabou sve sporije otiče, najverovatnije su krivac dlake koje su se nakupile u odvodu. Većina tada posegne za sajlom ili jakim hemijskim sredstvima, ali postoji mnogo jednostavniji i jeftiniji trik koji možete da isprobate za svega nekoliko minuta.

Kako od obične plastične vezice napraviti alat za čišćenje

Obična plastična vezica (tzv. zip vezica), kakva se koristi za pričvršćivanje kablova, može da posluži kao praktičan alat za čišćenje odvoda.

Potrebna vam je jedna duža vezica širine oko 4 do 5 milimetara. Makazama ili oštrim nožem napravite male kose zareze sa obe strane, na razmaku od nekoliko milimetara. Tako ćete dobiti sitne „zupce“ koji lako hvataju dlake.

Važno je da vezicu ne zasečete do kraja, kako se ne bi polomila dok je koristite.

Kako se koristi

Navucite gumene rukavice, pa pažljivo ubacite pripremljenu vezicu u odvod koliko god možete.

Nekoliko puta je lagano okrenite, a zatim polako izvucite. U većini slučajeva, na zupcima će ostati dlake pomešane sa ostacima sapuna. Ako je potrebno, postupak ponovite još dva ili tri puta.

Na kraju pustite toplu vodu da ispere preostalu prljavštinu iz cevi.

Kada ovaj trik neće pomoći

Ako je odvod zapušen masnoćom, ostacima hrane, građevinskim materijalom ili nekim predmetom koji je upao u cev, plastična vezica neće rešiti problem.

Nemojte je gurati na silu ako osetite otpor, jer možete oštetiti sifon ili polomiti vezicu u cevi. Ako voda i dalje ne otiče, biće potrebna sajla ili pomoć vodoinstalatera.

Kako sprečiti novo zapušenje

Najbolja zaštita je mrežica za odvod koja zadržava dlake pre nego što dospeju u cev. Dobro je i da povremeno očistite odvod, umesto da čekate da voda počne da se zadržava.

Takođe, nemojte bacati u lavabo ili kadu vatu, tupfere, maramice i ostatke kozmetičkih preparata, jer zajedno sa dlakama vrlo brzo stvaraju čep koji može potpuno da začepi odvod.