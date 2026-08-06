Kako kažu stručnjaci iz Garden Buildings Direct:

— Iako se može činiti kao veliki izazov, unošenje više lišća i cveća u vaš spoljašnji prostor ne zahteva puno truda i donosi velike rezultate — sve zavisi od toga koje cveće odaberete. Zato želimo da podelimo naše omiljene biljke koje se lako održavaju, a koje vole i početnici i iskusni baštovani, jer unose vedrinu u baštu.

Božuri (Peonies)

Ovo prelepo cveće daje velike cvetove i pruža "lepotu tokom cele godine" u bašti. Otporni su na puževe i odlični za početnike. Mogu se saditi pored povrća kako bi se oterali štetočine.

Eranthis hyemalis

Stručnjaci ističu da ih obožavaju oprašivači i da su "izuzetno laki za održavanje". Imaju karakteristične žute cvetove u obliku šoljice i mogu poslužiti kao upečatljiv detalj u bašti.

Ciklama (Cyclamen)

Ovo cveće cveta u periodima kada malo šta drugo cveta u bašti — naročito u proleće i zimu. Stručnjaci savetuju:

— Ova izdržljiva biljka je neophodna za zimu, a može se saditi i u saksijama, što je idealno za početnike.

Neke vrste ciklama treba saditi u zatvorenom prostoru, pa je preporuka da se za baštu biraju vrste hederifolium ili cocum.

Kraljevsko hortikulturno društvo (RHS) savetuje da se ciklama kombinuje sa drugim biljkama koje rano cvetaju, poput zimskih akonita, jagorčevina ili visibaba.

Iris reticulata

Ova sorta perunike (iris) jedna je od prvih koja cveta zimi i idealna je za sadnju u saksijama ili gredicama.