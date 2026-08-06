Avgust je presudan period za negu hortenzija. Uz jednostavan postupak, ove biljke mogu lakše da izdrže visoke letnje temperature i zadrže bujan izgled sa mnogo cvetova sve do kasne jeseni.

Hortenzije spadaju među najlepše ukrasne biljke i često se sade u baštama i na terasama zbog svojih raskošnih cvetova. Ipak, tokom avgusta, kada su vrućine i sušni dani najizraženiji, potrebno im je posvetiti dodatnu pažnju kako bi ostale zdrave i nastavile obilno da cvetaju.

Tokom vrelih dana listovi mogu početi da venu, cvetovi mogu izgubiti svežinu, a zemljište oko biljke brzo ostaje suvo zbog isparavanja vlage.

Iako se često zalivanje čini kao najbolje rešenje, stručnjaci preporučuju još jedan efikasan način zaštite hortenzija od posledica letnjeg stresa.

Malčiranje pomaže u očuvanju vlage u zemljištu i štiti koren biljke.

Iskusni baštovani savetuju primenu malčiranja, odnosno prekrivanje površine zemlje oko biljke slojem organskog materijala. Ovaj jednostavan postupak omogućava da zemljište duže zadrži vlagu, štiti koren od prekomernog zagrevanja i pomaže biljci da lakše izdrži visoke letnje temperature.

Hortenzije imaju plitak korenov sistem, zbog čega su naročito podložne gubitku vlage. Sloj malča pomaže da se voda duže zadrži u zemljištu, sprečava nagla zagrevanja i hlađenja zemlje, a vremenom dodatno poboljšava njen kvalitet jer se organski materijal postepeno razgrađuje i obogaćuje tlo.

Koji materijal koristiti za malč?

Najbolje je koristiti prirodne materijale koji se lako razgrađuju i istovremeno doprinose boljoj strukturi zemljišta. Kao malč mogu se koristiti:

  • seno
  • slama
  • lucerka
  • pokošena trava bez semena
  • usitnjeni ostaci šećerne trske

Ovakav zaštitni sloj pomaže u očuvanju vlage, smanjuje isušivanje zemljišta i omogućava hortenzijama da lakše prebrode najtoplije letnje dane.

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Kako pravilno naneti malč?

Pre postavljanja malča potrebno je ukloniti korov oko biljke i dobro natopiti zemljište vodom. Nakon toga rasporedite sloj organskog materijala oko hortenzije u debljini od pet do deset centimetara.

Važno je da malč ne bude naslonjen direktno na stabljiku biljke. Oko osnove hortenzije ostavite malo slobodnog prostora kako biste izbegli zadržavanje prekomerne vlage, pojavu truljenja i razvoj gljivičnih bolesti.

Kako se organski materijal postepeno razgrađuje, potrebno je povremeno dodavati novi sloj kako bi zaštita zemljišta i korena ostala efikasna tokom cele sezone.

Prednost pravilne nege za narednu sezonu

Dobra nega hortenzija tokom avgusta ne pomaže samo biljci da lakše prebrodi leto, već može imati značajan uticaj i na njen razvoj u narednoj godini. Kod određenih sorti, naročito onih sa velikim listovima, odgovarajuća zaštita i očuvanje zdravlja biljke mogu doprineti boljem formiranju pupoljaka iz kojih će se sledeće sezone razviti novi cvetovi.

Zato je kraj leta idealan period da hortenzijama posvetite dodatnu pažnju i obezbedite im najbolje uslove za dalji rast.

Uz malo truda i pravilno postavljen sloj malča, ove ukrasne biljke mogu ostati snažne, zdrave i raskošne, sa obiljem cvetova koji će krasiti baštu sve do kasne jeseni.

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