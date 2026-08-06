Avgust je presudan period za negu hortenzija. Uz jednostavan postupak, ove biljke mogu lakše da izdrže visoke letnje temperature i zadrže bujan izgled sa mnogo cvetova sve do kasne jeseni.

Hortenzije spadaju među najlepše ukrasne biljke i često se sade u baštama i na terasama zbog svojih raskošnih cvetova. Ipak, tokom avgusta, kada su vrućine i sušni dani najizraženiji, potrebno im je posvetiti dodatnu pažnju kako bi ostale zdrave i nastavile obilno da cvetaju.

Tokom vrelih dana listovi mogu početi da venu, cvetovi mogu izgubiti svežinu, a zemljište oko biljke brzo ostaje suvo zbog isparavanja vlage.

Iako se često zalivanje čini kao najbolje rešenje, stručnjaci preporučuju još jedan efikasan način zaštite hortenzija od posledica letnjeg stresa.

Malčiranje pomaže u očuvanju vlage u zemljištu i štiti koren biljke.

Iskusni baštovani savetuju primenu malčiranja, odnosno prekrivanje površine zemlje oko biljke slojem organskog materijala. Ovaj jednostavan postupak omogućava da zemljište duže zadrži vlagu, štiti koren od prekomernog zagrevanja i pomaže biljci da lakše izdrži visoke letnje temperature.