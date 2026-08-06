Postoje recepti koji se ne čuvaju u sveskama, već u sećanju. Baka Radin kolač sa višnjama jedan je od onih starinskih deserata koji su se pravili jednostavno, bez miksera i komplikovanih tehnika, a svaki put su uspevali.

Testo je lagano i vazdušasto, gotovo kao pena, dok višnje tokom pečenja puste svoj sok i daju savršenu ravnotežu slatkog i osvežavajuće kiselkastog ukusa. Ovo je recept koji se prenosi generacijama upravo zato što nema greške. Sve se pomeša u jednoj posudi, sipa u pleh i prepusti rerni da odradi posao. Kolač je podjednako ukusan sa svežim i zamrznutim višnjama, pa ga možete praviti tokom cele godine, ali je leti jednostavno neodoljiv.

Da bi višnje ostale ravnomerno raspoređene u testu, pre nego što ih stavite preko smese, uvaljajte ih u kašiku brašna. Tako neće odmah potonuti na dno, već će se lepo rasporediti kroz ceo kolač. Još jedan mali trik je da ih prethodno dobro ocedite ako koristite zamrznute, kako testo ne bi postalo previše vlažno.

Sastojci:

3 jaja

180 g šećera

1 kesica vanilin šećera

100 ml ulja

200 ml čvrstog jogurta

250 g glatkog brašna

1 kesica praška za pecivo

prstohvat soli

300 do 350 g očišćenih višanja

1 kašika brašna (za višnje)

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni, a pleh dimenzija oko 20 x 30 centimetara obložite papirom za pečenje ili ga premažite puterom i pospite brašnom. U većoj činiji ručnom žicom umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom tek toliko da se sastojci sjedine. Dodajte ulje i jogurt, pa kratko promešajte. Posebno pomešajte brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli, a zatim ih postepeno umešajte u tečne sastojke. Mešajte varjačom ili žicom samo dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Nema potrebe za mikserom niti dugim mućenjem. Višnje operite, očistite od koštica, dobro ocedite i uvaljajte u kašiku brašna. Smesu sipajte u pripremljen pleh, a preko ravnomerno rasporedite višnje. Nemojte ih pritiskati – tokom pečenja same će potonuti taman koliko treba. Pecite između 35 i 40 minuta, odnosno dok površina ne dobije zlatnu boju, a čačkalica zabodena u sredinu ne izađe suva. Kada se kolač prohladi, obilno ga pospite šećerom u prahu i isecite na kocke. Odlično se slaže uz popodnevnu kafu, domaću limunadu ili kuglu sladoleda od vanile.

Mekan kao oblak, pun sočnih višanja i gotov bez mnogo truda, ovaj kolač je jedan od onih recepata kojima ćete se vraćati svakog leta. Upravo u toj jednostavnosti krije se njegova najveća čar – jedan zalogaj dovoljan je da vas podseti na ukus domaćih kolača kakve su nekada pravile bake.

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